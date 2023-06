GELDERLAND / EIBERGEN – Geloofden de prehistorische bewoners van het Gelderse gebied in leven na de dood? Hoe vereerden zij hun overledenen? En hoe komen we daar eigenlijk achter? Om antwoord te krijgen op deze vragen, gaat René Arendsen in de derde aflevering van de Verhaal van Gelderland Podcast op bezoek bij Museum de Scheper in Eibergen. Hier spreekt hij met archeologisch adviseur Norbert Eeltink en archeoloog Roy van Beek over zingeving en levensbeschouwing in de prehistorie.

Een 8-jarige archeoloog

Als 8-jarige jongen vond Herman Schepers in de jaren veertig van de vorige eeuw zijn allereerste prehistorische vondst: een urn met crematieresten. Hij had de smaak te pakken en bleef graven met als resultaat: een bijzondere collectie archeologische en geologische objecten. Deze objecten zijn tentoongesteld in Museum de Scheper in Eibergen. In de derde aflevering van de Verhaal van Gelderland Podcast gaat René Arendsen op bezoek bij dit museum. Hij spreekt hier met archeologisch adviseur en bottenspecialist Norbert Eeltink en archeoloog Roy van Beek over de eerste inwoners van de Achterhoek en hun grafrituelen.

Graven, grafrituelen en grafgiften

Archeologische vondsten geven ons een klein inkijkje in de levensbeschouwing van de prehistorische bewoners. In Eibergen zijn namelijk drieduizend jaar oude urnen gevonden. Wat zeggen de decoraties op de urnen over de gecremeerde personen? En is de urn van een volwassen leider anders dan de urn van een kind? Ook zijn er vuurstenen, bijlen en ‘tranenpotjes’ teruggevonden. Wat betekenen deze spullen voor de overledenen en voor de nabestaanden? De derde podcastaflevering ‘Geheimen van het graf’ is vanaf 15 juni te beluisteren via Spotify of op verhaalvangelderland.nl/podcast.

Hink-stap-sprong door de Gelderse geschiedenis

In de Verhaal van Gelderland Podcast springt presentator René Arendsen met de luisteraars door de geschiedenis van Gelderland, van de prehistorie tot nu. In elke aflevering bezoekt hij een museum, spreekt hij met een expert en behandelt hij een thema en tijdvak. Met verrassende feiten, nieuwe inzichten en spannende verhalen duiken we in de geschiedenis van Gelderland. Het eerste seizoen bestaat uit 10 afleveringen. Elke donderdag verschijnt er een nieuwe aflevering.

Kijk voor meer informatie op: verhaalvangelderland.nl/podcast.

