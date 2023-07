Gelderse Roos Prijs 2023 zet jongeren en erfgoed in de schijnwerpers

GELDERLAND – Dit najaar reikt Erfgoed Gelderland opnieuw de Gelderse Roos Prijs uit. De coöperatie van meer dan 200 erfgoedorganisaties biedt met deze prijs een platform voor inspirerende erfgoedprojecten, omdat we van elkaars successen kunnen leren. Dit jaar staat de prijs in het teken van jongeren. Welke erfgoedorganisatie weet de nieuwe generatie enthousiast te maken voor erfgoed? Bijzondere initiatieven, plannen of projecten kunnen vanaf begin juli worden genomineerd voor de Gelderse Roos Prijs 2023. De inschrijving sluit op donderdag 31 augustus.

Focus op jongeren In 2023 draait de Gelderse Roos Prijs om jongeren. Wie weet jongeren op een bijzondere manier te betrekken bij het Gelderse erfgoed? Denk aan het opzetten van creatieve jongerenprojecten, het organiseren van speciale jongerenactiviteiten, het bereiken van jonge vrijwilligers of het betrekken van jongeren bij het bestuur van een organisatie. Ken je een project in Gelderland dat erfgoed en jongeren succesvol met elkaar verbindt? Stuur het dan in. Meer informatie over de criteria en het indienen van een project is te vinden op: erfgoedgelderland.nl/gelderse-roos-prijs.

Praktijkvoorbeelden Er worden twee prijzen uitgereikt: een juryprijs en een publieksprijs. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen voor de juryprijs op basis van verschillende criteria. Voor de publieksprijs heb jij medezeggenschap. In september kun je online stemmen op de ingezonden initiatieven. Het initiatief met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Zowel de winnaar van de Gelderse Roos Juryprijs als de Gelderse Roos Publieksprijs ontvangen een geldbedrag van €1.000,- en een fysieke prijs. Alle ingezonden projecten worden belicht als goede praktijkvoorbeelden.

Jongeren zijn de toekomst Met de Gelderse Roos Prijs 2023 wil Erfgoed Gelderland laten zien dat het betrekken van jongeren bij erfgoedorganisaties niet alleen belangrijk is voor het behoud van ons erfgoed, maar ook kan leiden tot vernieuwing en frisse ideeën. Om dit idee ook in de prijsorganisatie door te voeren, bestaat de jury dit jaar grotendeels uit jongeren. De Gelderse Roos Juryprijs en de Gelderse Roos Publieksprijs worden uitgereikt op 17 november 2023.

Meer informatie is te vinden op: erfgoedgelderland.nl/gelderse-roos-prijs.