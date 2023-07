Grensoverschrijdend erfrecht: hoe zit dat precies?

Erfrecht kan, vooral in grensoverschrijdende context, al snel erg ingewikkeld worden. Hoe zit het bijvoorbeeld wanneer je als Nederlander in Duitsland woont en een erfenis vanuit Nederland ontvangt? In welk land moet je dan erfbelasting betalen? En hoe zorg je ervoor dat de zaken omtrent je eigen nalatenschap goed geregeld zijn wanneer je als Duitser in Nederland woont? Omdat in de Nederlands-Duitse grensstreek veel mensen aan de ene kant van de grens wonen, maar familie in het andere land hebben, organiseren de GrensInfoPunten op 16 en 17 augustus twee webinars over grensoverschrijdend erfrecht. Deelname is kosteloos.

Tijdens de webinars zal Branko Reumkens, partner en notaris bij LexQuire Tax & Law, meer vertellen over dit onderwerp. Hij is deskundige op het gebied van zowel Nederlands als Duits erfrecht en heeft een bijzondere interesse in grensoverschrijdend erfrecht.

Aanmelden en meer informatie

Beide webinars beginnen om 16:30 uur. Op woensdag 16 augustus is het webinar gericht op Duitsers die in Nederland wonen. Dit webinar zal dan ook in het Duits worden gehouden. Op donderdag 17 augustus is het de beurt aan Nederlanders die in Duitsland woonachtig zijn en zal het webinar in het Nederlands plaatsvinden. Geïnteresseerden kunnen zich via een online formulier gratis aanmelden voor het Duitse (www.grenzinfo.eu/webinar-erfrecht-wonen-nl) en Nederlandse (www.grenzinfo.eu/webinar-erfrecht-wonen-de) webinar. Zij zullen daarna een uitnodigingslink ontvangen om de bijeenkomst via Zoom bij te wonen. Na de presentatie is er de gelegenheid om algemene vragen betreffende grensoverschrijdend erfrecht te stellen. In verband met de beperkte tijd is er echter geen mogelijkheid om op specifieke, persoonlijke situaties in te gaan. Medewerkers van de GrensInfoPunten kunnen belangstellenden niet adviseren omtrent erfrecht, hiervoor kunnen zij terecht bij hun eigen notaris.

Over de GrensInfoPunten

De GrensInfoPunten staan voor een onafhankelijke, laagdrempelige dienstverlening voor grensgangers in de Nederlands-Duitse grensregio. Er wordt informatie op maat geboden en de medewerkers zijn thuis in de cultuur, taal en systemen aan weerszijden van de grens. Over kwesties betreffende het erfrecht en erfbelastingrecht kunnen en mogen de GrensInfoPunten geen advies geven; grensgangers dienen hiervoor contact op te nemen met een notaris. De kennis op het gebied van belastingen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht wordt up-to-date gehouden door gezamenlijke trainingen. De GrensInfoPunten zijn onderdeel van een groot netwerk en de medewerkers staan in nauw contact met specialisten van instanties uit beide landen.

Meer informatie is te vinden op www.grensinfopunt.eu.