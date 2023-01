WINTERSWIJK – Sinds de oprichting in 2013 biedt museum Villa Mondriaan onderdak aan een omvangrijke collectie Mondriaans, allen in bruikleen gegeven door Vereniging het Museum. Nu Villa Mondriaan zijn tienjarig jubileum viert, is de samenwerking hernieuwd. Daarmee is de locatie van de Mondriaans verzekerd van een plek in Villa Mondriaan.

21 Mondriaans

Vereniging het Museum bezit om precies te zijn twee werken van de wereldberoemde Piet Mondriaan, negen werken van diens vader Piet Mondriaan sr. en tien kunstwerken van Frits Mondriaan. Het gaat onder meer om de werken ‘Uw Woord is de Waarheid’, het enige schilderij waarvoor vader en zoon Mondriaan actief hebben samengewerkt. Oorspronkelijk heeft het schilderij in de Wilhelminaschool gehangen op de plek waar Villa Mondriaan heden ten dage is gevestigd. Ook de voor Winterswijk zo belangrijke houtskooltekening de ‘Jacobskerk’ en ‘Boerenvrouw met Koe’ bevinden zich in de collectie.

‘Dankzij de bijdrage van Vereniging het Museum kunnen bezoekers ook de komende jaren genieten van de prachtige werken van zowel Mondriaan als zijn leermeesters. Villa Mondriaan is verheugd de collectie nog langer te mogen beheren, aldus Jana Roovers, Directeur van Villa Mondriaan.

Uitwisseling

Om de hernieuwde samenwerking te bestendigen worden in januari 2023 alle leden van de Vereniging het Museum uitgenodigd om de eigen collectie, onder begeleiding van een gids, te bekijken. De Vrienden en vrijwilligers van Villa Mondriaan zullen ook een bezoek brengen aan de Museumfabriek. Daarnaast zal een deel van de collectie Frits Mondriaans de basis vormen van de jubileumtentoonstelling die Villa Mondriaan in mei 2023 zal openen.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Dit bericht is 582 x gezien