BREDEVOORT – Bij woningnood denken we al snel aan: bouwen, bouwen, bouwen. Maar hoe optimaal wordt de huidige woningvoorraad in de Achterhoek eigenlijk benut? Veel 55-plussers blijven na het uitvliegen van de kinderen in hun eengezinswoning wonen. Hoe komt het dat we na het uitvliegen van de kinderen niet kleiner gaan wonen? En hoe zou dit kunnen worden gestimuleerd? Op donderdag 11 mei gaan we samen met jong en oud op zoek naar oplossingen in Meet Up Achterhoek in Streeckgenoot in Doetinchem.

Kleine huishoudens in grote woningen

Een meerderheid van de gemeenten stelt dat gebrekkige doorstroming van 55-plussers de belangrijkste reden is van de woningcrisis in ons land. Als ouders hun huis na het uitvliegen van de kinderen gemakkelijker zouden inwisselen voor een woning die past bij hun nieuwe situatie, zou hun eengezinswoning beschikbaar komen voor een nieuw gezin. Maar door het gebrek van betaalbare kleinere woningen, gebeurt dat te weinig en stokt de woningmarkt.

Op zoek naar een slimmere benutting van de woningvoorraad

Waarom blijven ouders met uitgevlogen kinderen en senioren in hun eengezinswoning wonen? Hoeveel woonruimte hebben we eigenlijk nodig? Staan we open om ons huis te splitsen of een deel te verhuren? Wat zijn de belangrijkste woonwensen van 55-plussers en wat zoeken jongeren vooral in een woning? En: hebben we een Achterhoekse marktplaats nodig om vraag en aanbod op de woningmarkt bij elkaar te brengen?

Gasten

In deze tweede Meet Up over woningnood in de Achterhoek schuiven Marcel van Bodegraven en Hans Suurmond aan. Marcel bouwt met Vivax Housing compacte en energieneutrale flexwoningen. Hans ondersteunde inwoners uit Beltrum om gezamenlijk de woningnood en de doorstroming in hun eigen dorp aan te pakken.

Samen op zoek naar oplossingen

In het bijzonder roepen we jong en oud op om mee te denken over dit vraagstuk. Overweeg je kleiner te gaan wonen? Ben je als jongere op zoek naar een geschikte woonruimte? Laat dan van je horen op deze Meet Up. Uitkomsten van de avond worden teruggekoppeld aan de Achterhoekse gemeenten en 8RHK Ambassadeurs. De avond start om 19.30 uur en vindt plaats in Streeckgenoot, Spinbaan 21a in Doetinchem. De Meet Up is vrij toegankelijk en zowel in de zaal als online via livestream te volgen. Aanmelden kan via www.meetup-achterhoek.nl.

Over Meet Up Achterhoek

Meet Up Achterhoek zijn reizende gespreksavonden door de Achterhoek over actuele, maatschappelijke thema’s. In de huidige serie van drie Meet Ups onderzoeken we de woningnood in de Achterhoek. Na de tweede Meet Up op 11 mei over doorstroming, sluiten we de reeks over woningnood af op 22 juni over nieuwe (collectieve) woonvormen. Tijdens de Meet Up staat de microfoon wijd open, maar een open en nieuwsgierige houding is verplicht. De vaste gespreksleider van Meet Up Achterhoek is Esther Ruesen. Meet Up Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door 8RHK Ambassadeurs.

