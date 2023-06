Huis Verwolde, rijk verleden

LAREN(Gld) – De rondleidingen Grand-Tour en Schatten van Verwolde die in de maand juni te volgen zijn, geven de geheimen prijs van ruim 200 jaar bewoning van deze neoclassicistische parel in de Achterhoek.

Bijna 250 jaar geleden werd huis Verwolde gebouwd in neoclassicisme stijl door de stadhouderlijke architect Philip Willem Schonck. Daarmee werd huis Verwolde het eerste huis in deze stijl van Gelderland. Zes generaties van dezelfde familie hebben er ieder hun zeer persoonlijke stempel op gedrukt. Voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van huis Verwolde zijn deze rondleidingen een aanrader.

Grand-Tour

Rondgang met gids langs de sfeervol ingerichte vertrekken op meerdere verdiepingen waarbij bezoekers ook vertrekken op beletage en eerste verdieping te zien krijgen die normaal gesloten blijven voor publiek. Ook de dienstvertrekken van het personeel zijn te zien en natuurlijk kan men daarna heerlijk genieten van iets lekkers in de authentieke keuken of op het terras. Deze rondleiding is twee keer per maand te volgen.

Kijk voor de data op de website.

Datum: 4 en 15 juni

Tijd: 11.00 uur (duur ca. 1,5 uur)

Entree: volwassenen € 15,00 en kinderen 4 t/m 18 jaar € 7,50 Donateurs GLK en museumkaarthouders € 5,00

Adres: Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren

Online reserveren: www.glk.nl/verwolde

Schatten van Verwolde

Met de rondleiding Schatten van Verwolde worden thematisch onderwerpen zoals het porselein, de schilderijen en het meubilair in huis Verwolde belicht. In de maand juni gaat de rondleiding over de uitgebreide collectie Aziatisch en Europees porselein en aardewerk. Kijk voor de overige thema’s en data op de website.

Datum: 18 juni

Tijd: 11.00 uur (duur ca. 1,5 uur)

Entree: volwassenen € 15,00 en kinderen 4 t/m 18 jaar € 7,50 donateurs GLK en museumkaarthouders € 5,00

Adres: Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren

Online reserveren: www.glk.nl/verwolde

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl