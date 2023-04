NEEDE – De vrijwilligers van VVV Neede hebben deze meivakantie weer verschillende kinderactiviteiten gepland staan. Een van de hoogtepunten is de gloednieuwe kinderfietsroute van ongeveer 10 km. rondom Neede. De route neemt je mee langs verschillende speeltuinen, de Ordelmanskoele, het natuurpark de Kronenkamp en het dierenparkje van ACF Ter Weeme. Vergeet niet om een bal en tafeltennisbatjes mee te nemen, want onderweg kun je deze gebruiken.

Maar dat is nog niet alles! Naast de kinderfietsroute zijn er ook twee wandeltochten op de Needse Berg uitgezet. Kinderen van 4-8 jaar kunnen via de 3 km. lange bewegwijzerde route het verhaal van MAX en Meike op zoek naar Woudy volgen. Voor kinderen van 8-12 jaar is er de kinderroute van ca. 5 km. “Terug naar het stenen tijdperk”. Beide wandeltochten brengen je langs bijzondere plekken en leuke uitdagingen.

In het dorp kun je ook een kinderfotopuzzeltocht lopen, waarbij de vleermuis je met behulp van foto’s de weg wijst langs leuke plekjes in Neede. De tocht is uit te breiden met verschillende arrangementen, zoals een ijsje of patatje. Voor de avontuurlijke kinderen is er ook een gratis survivalbaan in de Ordelmanskoele op de Needse Berg. Daarnaast kun je de 10 meter hoge natuurobservatietoren beklimmen en genieten van het uitzicht over de omgeving, zelfs tot in Duitsland bij helder weer.

Alle routes zijn te koop bij de VVV-winkel in Neede.

