Kunstlezing in de Koppelkerk over de wereldberoemde schilder Johannes Vermeer

BREDEVOORT – Johannes Vermeer is een van de meest bekende Hollandse schilders uit de 17e eeuw. Wereldberoemde schilderijen als ‘Het Melkmeisje’ en het ‘Meisje met de parel’ komen van zijn hand. Op vrijdag 3 februari geeft kunsthistorica Maria Driessen een lezing over het leven en werk van Vermeer. De lezing vindt plaats ter gelegenheid van de grootste Vermeertentoonstelling ooit, die van 10 februari tot 4 juni te zien zal zijn in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Grote Hollandse meester

Bij een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam worden kunstliefhebbers massaal aangetrokken tot de eregalerij: een zaal waar ‘De Nachtwacht’ van Rembrandt van Rijn hangt en ook het werk van Johannes Vermeer prominent te zien is. Drommen mensen verzamelen zich voor Vermeer zijn schilderijen als het ‘Brieflezende vrouw’ en ‘Het Straatje’. Wat maakt dat het werk van Vermeer zo beroemd is? Wat is het verhaal van deze kunstenaar?

Schoonheid van dagelijkse taferelen

Vermeer zijn schilderijen staan bekend om de huiselijke taferelen, waarin de dagelijkse handelingen centraal staan. Meestal zijn op deze werken vrouwen te zien die bijvoorbeeld kantklossen, melk schenken of een brief lezen. Op deze schilderijen is alles tot in detail weergegeven. Met zijn bijzondere spel van kleuren en texturen weet hij de kijker de schoonheid te laten zien van een dagelijks tafereel en zijn gevoel over te brengen. Het is bijzonder dat zulke eenvoudige taferelen worden gezien als de grootste meesterwerken aller tijden.

Johannes Vermeer

Johannes Vermeer (1632-1675) woonde en werkte zijn hele leven in Delft. Hij trouwde met Catharina Bolnes en kreeg met haar veertien kinderen. Hij werkte lang aan zijn schilderijen wat leidde tot een klein oeuvre: er zijn zo’n 36 werken van hem bekend. Na zijn dood raakte zijn naam in vergetelheid. Pas in de 19e eeuw werd het werk van Vermeer herontdekt.

Praktische informatie

Op vrijdagavond 3 februari neemt Maria Driessen de bezoeker mee langs het bijzondere werk van Johannes Vermeer. De lezing begint om 20.00 uur en kaarten zijn vanaf €7,50 exclusief ticketkosten te koop via www.koppelkerk.nl.

