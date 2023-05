WINTERSWIJK – Aan het meerdaagse kunstevenement KunstOer wordt ieder jaar een educatief onderdeel gekoppeld waarbij een basisschool is betrokken. Dit jaar gaan 28 leerlingen van groep 7 van de Wilhelminaschool in Winterswijk samen met hun grootouders aan de slag met het thema duurzaamheid en drijvende objecten op het water. Dit gebeurt onder leiding van beeldend kunstenaar Berna Bonekamp.

KunstOer vindt het belangrijk dat jong en oud samen actief zijn met erfgoed en kunst. Door dit educatieproject, een samenwerking met het Cultuur-en Erfgoedpact Achterhoek via Boogie Woogie Cultuurcentrum, wordt dit zichtbaar gemaakt.

Baden

Bij deze activiteit is het uitgangspunt de verschillende soorten ligbaden die bij mensen in huis hebben gestaan, van vintage tot modern. Op vier ligbaden worden diverse materialen geplaatst zoals parasols, badeendjes etc. Wat wil je meenemen als je zelf gaat varen is de vraag. De objecten zullen bij het Strandbad aan de Badweg in Winterswijk tot drijvende constructies worden getransformeerd met behulp van bijvoorbeeld pallets, lege jerrycans en gesloten buizen.

Op woensdag 17 mei vindt de introductie plaats op de school waarbij ook aandacht is voor de historie van het Strandbad Winterwijk. Maandag 22 mei, van 10 tot 14 uur, is een bouwdag aan het strandbad waarbij wordt toegewerkt naar een eindresultaat. Alles is te zien tijdens KunstOer gedurende de Pinksterdagen.

Verrassende kunst op mooie erfgoedlocaties in Winterswijk en het buitengebied

KunstOer vindt plaats in het Pinksterweekend op 27, 28 en 29 mei. Drie dagen lang exposeren 12 professionele kunstenaars op 9 mooie erfgoedlocaties in en rondom Winterswijk. Beeldende kunst, erfgoed en natuur komen samen tijdens deze unieke meerdaagse kunstmanifestatie met exposities van diverse kunstvormen. KunstOer 2023 betekent drie dagen lang bijzondere erfgoedlocaties in Winterswijk en het buitengebied bezoeken waar professionele kunstenaars hun werk tentoonstellen. www.kunstoer.nl

