Laura van Kaam geeft Moederdag concert in Winterswijk

WINTERSWIJK – Zangeres Laura van Kaam geeft op zondag 14 mei een concert in De Storm in Winterwijk. Onder de naam ‘Moederdag met Laura’ neemt de 24-jarige zangeres, onder begeleiding van haar eigen live band, de bezoekers mee op een muzikale reis door haar leven, waarbij veel aandacht is voor haar liefde voor muziek. Buiten haar eigen muziek komen er ook favoriete nummers van de zangeres voorbij.

Laura neemt je met verhalen en liedjes mee op een muzikale reis waarin ze haar eigen leven als leidraad neemt. Haar liefde voor muziek, het winnen van The Voice Kids, haar eerste platencontract, haar optreden in de Kuip en vooral de liefde voor haar moeder en voor haar zus die kortgeleden zelf moeder werd. Het komt allemaal voorbij tijdens deze reis.

Alsof je rond het kampvuur zit

Decor voor het speciale Moederdag concert is Theater De Storm in Winterswijk, een theater dat groot van opzet is maar intiem aanvoelt. Het voelt alsof je tijdens het concert met haar rond een kampvuur zit, of in een huiskamer. Tijdens het concert combineert Laura het intieme met het grote. Kleine nummers wisselt ze af met grote meezingers onder begeleiding van haar 5-koppige live-band.

Ook de nummers van haar EP ‘Who I am today’ die ze in 2022 uitbracht, ontbreken niet tijdens ‘Moederdag met Laura’. En wie zij is, laat ze met haar heldere stem, ontwapenende persoonlijkheid en positieve energie zien en horen tijdens dit persoonlijke concert.

Zorg dat je erbij bent

‘Moederdag met Laura’ is een eenmalig concert dat Laura, met haar band, geeft in theater De Storm in Winterswijk. Een prachtig cadeau voor je moeder, schoonmoeder, bonus moeder of iedereen die zich een moeder voelt! Tickets á €26,- (inclusief pauzedrankje, garderobe en servicekosten) zijn verkrijgbaar via www.moederdagmetlaura.nl of via de website van het theater.

