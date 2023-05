Literair café met Lisa Weeda: debuut over een Oekraïense familiegeschiedenis

BREDEVOORT – Weeda’s familie komt uit een gebied waar al honderd jaar conflict is: Oost-Oekraïne. Haar manier om mee te vechten is dit boek te schrijven. Het is een monument voor haar familie die zich door verschrikkelijke gebeurtenissen staande heeft gehouden. Op vrijdagavond 26 mei spreekt zij over haar debuutroman ‘Aleksandra’ bij de Koppelkerk.

Lisa Weeda’s grootmoeder Aleksandra werd in 1924 geboren in het Donetsbekken. Op 18-jarige leeftijd werd zij door de nazi’s vanuit Oost-Oekraïne naar Duitsland gedeporteerd om te werken voor de Duitse oorlogsindustrie. Die deportatie is het beginpunt van Weeda’s roman ‘Aleksandra’. Tijdens haar onderzoek voor deze roman heeft Lisa Weeda de deportatieroute achterstevoren nagereisd. ‘Aleksandra’ vertelt een familiegeschiedenis; een familie tussen Oost en West, verbonden met een gebied dat nooit rust lijkt te kunnen vinden. Deze roman geeft Oekraïne een gezicht en een stem.

Lisa Weeda werd door de Volkskrant verkozen tot literair talent van 2022 en was onder andere te gast bij VPRO’s boekenprogramma Brommer op zee. Haar debuutroman ‘Aleksandra’ staat op de shortlist van de Libris Literatuurprijs en is inmiddels al een paar keer herdrukt. Naast schrijver is ze literair programmamaker, scenarist, audiofan en virtual reality-regisseur.

Lisa Weeda zal tijdens het literair café op 26 mei geïnterviewd worden door Laurien Crump, Oekraïne-kenner en expert op het gebied van multilaterale diplomatie en Europese veiligheid tijdens de Koude Oorlog. Laurien Crump is sinds september 2022 rector van Christelijk College Schaersvoorde in Aalten.

Praktische informatie

Literair café met schrijver Lisa Weeda vindt plaats op vrijdag 26 mei om 20:00 in de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 26 mei

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: €10 vvk (excl. servicekosten), aan de deur €12,50

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

