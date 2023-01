Maak kennis met het groene mbo tijdens de open dag van Zone.college

DOETINCHEM – Groene vingers, hart voor dieren of juist oog voor techniek? Bij Zone.college vind je altijd een mbo-opleiding die aansluit bij jouw talenten en interesses. In alle opleidingen speelt de praktijk een belangrijke rol en is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Kennismaken met het groene mbo kan op vrijdag 27 januari 2023 tijdens de open dag in Doetinchem.

Van 15.00 tot 20.00 uur presenteren die dag alle groene mbo-opleidingen zich en geven docenten en studenten uitleg over onder meer het onderwijs, de (internationale) projecten en de begeleiding tijdens een opleiding. “Met workshops, presentaties en demonstraties krijgen bezoekers een actueel beeld van de groene beroepsmogelijkheden en opleidingen. Enthousiast worden, daar gaat het om. Want het groene mbo biedt hele diverse en leuke opleidingen!”, vertelt Ellen Laurensse, locatieverantwoordelijke in Doetinchem.

Praktijk-rijk

En of het nu gaat over de opleiding Dierverzorging, Veehouderij, Groen, grond & infra of Tuin & landschap, in alle mbo-opleidingen staat leren in de praktijk centraal. Studenten werken vanaf het begin aan beroepsopdrachten, die worden uitgevoerd in én voor de beroepspraktijk. Denk aan studenten Tuin & landschap die de gemeente Doesburg adviseerden over de herinrichting van een groenstrook op het Van Tuyllplein. En studenten Dierverzorging brachten tijdens de projectweek een bezoek aan de Apenheul en Safaripark Beekse Bergen, waar ze verschillende lezingen bijwoonden.

Tijdens de lessen op school en op verschillende praktijklocaties doen studenten kennis en ervaring op en ontwikkelen ze hun vaardigheden. Veel studenten lopen stage bij bedrijven in de regio. Laurensse: “Maar er bestaan ook veel mogelijkheden om in het buitenland ervaring op te doen. Zo zijn er afgelopen periode studenten naar Denemarken en Canada geweest en bezochten studenten van Groen, grond & infra een vakbeurs in Frankrijk.”

Goede werkgelegenheid

Met een diploma mbo-groen op zak hebben studenten veel mogelijkheden. De groene sector biedt namelijk verschillende banen, op diverse niveaus en in diverse branches. Er zijn in de Achterhoek, en ook daarbuiten, veel werkgevers in de agro en food business. En met de toenemende aandacht voor natuur, duurzaamheid en voedselveiligheid worden er veel nieuwe banen gecreëerd.

Persoonlijke ontwikkeling

Laurensse vervolgt: “Bij het groene mbo van Zone.college gaat het ook echt ergens om. We leren studenten hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de uitdagingen op het gebied van natuur, klimaat, energie, dieren, voeding en leefbaarheid. Studenten leveren zo een positieve bijdrage aan een mooiere, groenere toekomst.”

“Maar natuurlijk worden ze ook gewoon goed in hun vak en werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze samen met enthousiaste (gast)docenten, bedrijven en verschillende samenwerkingspartners uit het groene werkveld. Op deze manier halen we hun beste binnenste buiten.”

Open dag mbo | 27 januari | Zone.college Doetinchem

15.00 tot 20.00 uur | Gildenbroederslaan 3 in Doetinchem



