Meet Up over duurzaam bouwen in de Koppelkerk  

BREDEVOORT – Momenteel leven er meer dan acht miljard mensen op de aarde en dit aantal blijft de komende jaren groeien. De vraag hoeveel mensen de aarde aan kan wordt hierdoor steeds relevanter. Hoe kunnen we met zoveel mensen leven en wonen zonder dat we de aarde overvragen? Een van de antwoorden is duurzaam wonen. Maar wat betekent het om duurzaam te wonen? Met welke grondstoffen kunnen we bouwen? En waar liggen de maatschappelijke knelpunten en kansen? Op vrijdag 20 januari gaan we tijdens de Meet Up in de Koppelkerk in Bredevoort met drie interessante gasten in gesprek over duurzaam bouwen.

De wereldbevolking neemt toe en daarmee ook de vraag naar grondstoffen, voedsel en landoppervlak. In Nederland zien we de bevolkingsgroei onder andere terug in een exponentieel groeiende vraag naar woningen. Ondanks het nijpende woningtekort wordt er nog niet volop gebouwd door bouwbedrijven. Dit komt onder andere door het huidige stikstofbeleid en het tekort aan materialen. Zijn er nog voldoende grondstoffen om te bouwen? En waar komen die grondstoffen vandaan?

Not in my backyard!

Voor het dagelijks leven maken we gebruik van vele grondstoffen zoals lithium, kobalt en neodymium. Bij veel van de grondstoffen die we gebruiken is de herkomst ervan voor ons onbekend of een ver-van-je-bed-show. Wie wist dat zelfs de bekendere grondstoffen als ijzererts en aluminium erts van ver buiten Nederland komen?

In Europa en Nederland zijn echter diverse grondstoffen te vinden en te winnen, maar de lokale bevolking is er vaak op tegen. “Niet in mijn achtertuin!” is een kreet die regelmatig naar voren komt wanneer het gaat om infrastructuurprojecten. Grondstoffen worden daarom nu veelal op de wereldmarkt gekocht. Ondanks we niet afhankelijk willen zijn en de grondstoffen gewonnen worden onder omstandigheden die in Nederland niet getolereerd zouden worden.

Toch worden er ook in Nederland de nodige delfstoffen gewonnen: veelal zand, grind, klei en onder andere in Oost-Achterhoek kalksteen. Zonder winning van zulke grondstoffen is er geen woningbouw of wegenbouw mogelijk. Maar zijn we altijd bereid om de consequenties van het winnen van grondstoffen te accepteren? Zijn er duurzame alternatieven en waar komen deze vandaan?

En hoe zit het winnen van grondstoffen dichtbij huis: grindwinning net over de grens bij Suderwick, kalkwinning in Ratum en zandwinning bij Groesbeek? Zal wel moeten of liever niet? Of liever in de Noordzee met alle gevolgen van dien voor de zeebodem ecologie?

In gesprek met ervaringsdeskundigen

In de Tegenlicht Meet Up Bredevoort gaan we deze avond onderzoeken wat de uitdagingen voor grondstoffen voor de bouw zijn. Dit doen we in gesprek met elkaar en een drietal interessante gasten. Te gast zijn Leonie van de Voort, Gerard ten Dolle en Willie Smit. Met hen spreken we over de uitdagingen van het vinden van de juiste grondstoffen voor de bouw.

Leonie van der Voort is Wagenings ecoloog en directeur van Cascade, de bedrijfsvereniging voor de zand- en grindwinning. Cascade maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van grondstoffen voor de bouw op de middellange termijn.

Gerard ten Dolle werkt voor Sibelco en geeft leiding aan het werk in de bekende Winterswijkse steengroeve. In de steengroeve worden verschillende kwaliteiten kalksteen afgegraven. Daarnaast is er ook een opwerkingsfabriek, waarin ook materiaal van buiten Nederland (bijvoorbeeld mangaanerts uit West-Afrika) verder wordt opgewerkt tot grondstof voor de industrie.

Verder neemt Willy Smit deel aan het gesprek. Hij is algemeen directeur bij WAM&VanDuren Bouwgroep in Winterswijk. Dit bedrijf legt zich onder meer toe op duurzaam en circulair bouwen met onder andere bio-based bouwstoffen. Smit stond afgelopen jaar op de Floriade met een ontwerp waarin verrassende nieuwe materialen voor de woningbouw getoond werden.

Meet Up Bredevoort

De Meet Up in de Koppelkerk reikt Achterhoekers informatie aan over actuele ontwikkelingen in hun omgeving. Niet alleen de drie sprekers komen aan het woord, maar ook bezoekers krijgen de gelegenheid om hun kennis en ervaring te delen.

De avond start op vrijdag 20 januari om 20.00 uur en duurt twee uur. De gespreksleiding is in handen van Jan Wijbrans. Een vrije gift voor de avond wordt op prijs gesteld. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.koppelkerk.nl/agenda. Voor terugkijken van de documentaire en verdere informatie rond de Tegenlicht-uitzending: www.vpro.nl/programmas/tegenlicht