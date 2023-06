Museum Villa Mondriaan zoekt jong talent voor tentoonstelling

WINTERSWIJK – Van 3 november 2023 tot en met 14 april 2024 presenteert Museum Villa Mondriaan een tentoonstelling waarin hedendaags talent in dialoog treedt met het werk van Piet Mondriaan. Het museum is momenteel op zoek naar jonge kunstenaars om hun werk naast de iconische werken van Mondriaan tentoon te stellen. Het thema van de tentoonstelling, getiteld ‘Jong & Veelbelovend: HEIMAT’, draait om de ‘geboortegrond’ en biedt kunstenaars de kans om hun eigen signatuur te tonen.

In het kader van talentontwikkeling presenteert het museum in de derde editie van de tentoonstellingsreeks ‘Jong & Veelbelovend’ opnieuw jong talent in samenhang met het werk van Mondriaan. Kunstenaars tot 36 jaar oud hebben de vrijheid om vanuit hun eigen perspectief invulling te geven aan het thema ‘geboortegrond’, waarbij ze kunnen verwijzen naar emotionele banden met een bepaald gebied, leefomstandigheden of zelfs personen. De kunstenaars zijn vrij om te kiezen welk medium en materiaal ze gebruiken, waardoor er een diversiteit aan kunstvormen in het museum te zien zal zijn, variërend van keramiek tot video-installaties en kunstmatige intelligentie. Belangrijk is dat het getoonde werk de invloed van de fysieke omgeving op het artistieke proces en de identiteit van de kunstenaar illustreert.

De tentoonstelling ‘Jong & Veelbelovend’ heeft in voorgaande edities al jong talent een platform geboden. De eerste editie in 2017 toonde werk van fotografen, terwijl de tweede editie in 2021-2022 ruimtelijk werk van jonge kunstenaars presenteerde. Voor de aankomende tentoonstelling zullen ongeveer vijf kunstenaars geselecteerd worden om hun werk naast vroege schilderijen van Piet Mondriaan te tonen. Kunstenaars kunnen tot en met 30 juni een voorstel indienen via directie@villamondriaan.nl. De geselecteerde kunstenaars zullen op 16 juli bekendgemaakt worden. De voorwaarden voor de Open Call zijn te vinden op de website www.villamondriaan.nl.

