Ontspannen bevallen met VR bril bij Streekziekenhuis Koningin Beatrix

WINTERSWIJK – Sinds kort kunnen zwangere en bevallende vrouwen bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) gebruikmaken van een BirthVR bril. Met de VR-bril wanen zij zich voor even op het strand, in de bergen of in zee, waardoor zij zich kunnen ontspannen en de ervaren pijn wordt verzacht. Lotte Kroeze-Roolvink, obstetrieverpleegkundige op de afdeling Vrouw-Kind: “We zijn ongelooflijk trots dat we vrouwen de BirthVR bril kunnen aanbieden. We zetten hem niet alleen in tijdens een bevalling, maar ook tijdens een onderzoek, langdurige ziekenhuisopname of tijdens het draaien van een kindje in de buik.”

BirthVR tijdens bevalling of onderzoeken

Lotte: “Bij het SKB vergroten en verbeteren we continu onze kennis. Tijdens een scholing in november vorig jaar, was een van de opdrachten een verpleegkundig onderzoek doen. Met twee collega’s maakte ik een onderzoekposter met de vraagstelling ‘Wat is de effectiviteit van VR (virtual reality) als afleidend en pijnverlichtend hulpmiddel op de patiënttevredenheid bij barende vrouwen?’. Volgens het onderzoek heeft dit een positief effect en zo kwamen we uit bij BirthVR. Een van de gynaecologen heeft ons geholpen en zich er, samen met de vakgroep Gynaecologie, voor ingezet dat BirthVR ook in ons ziekenhuis kwam. Daar zijn we ongelooflijk trots op!” BirthVR is een app die vrouwen in alle fases van de bevalling helpt om te ontspannen en minder pijn te voelen (birthvr.nl). “We gebruiken BirthVR tijdens de bevalling, maar ook tijdens onderzoeken, langdurige ziekenhuisopnames of tijdens het draaien van een kindje in de buik. Bijvoorbeeld bij een stuitligging”, vervolgt Lotte.

Op het strand of onder water

Zowel klinische als polikinische patiënten kunnen bij het SKB gebruikmaken van BirthVR. Het maakt dus niet uit of een bevallende vrouw met haar eigen verloskundige komt of onder begeleiding van een gynaecoloog van het SKB bevalt. BirthVR heeft twee modules: ‘ik ben zwanger’ en ‘ik ga bevallen’. Bij de eerste optie, waant de vrouw zich op het strand of in de bergen en krijgt zij mediterende oefeningen. Kiest zij voor de optie bevallen, dan wordt ze door de verschillende bevalfases geleid met behulp van meditatie- en hypnobirthingoefeningen of ademhalings- en pufoefeningen in een onderwateromgeving (birthvr.nl). Lissa beviel begin dit jaar van dochtertje Flore. Tijdens haar bevalling gebruikte ze de VR-bril: “Ik had thuis al hypnobirthing gedaan ter voorbereiding op de bevalling. Een positieve mindset is belangrijk, het brengt je ver. Tijdens de bevalling koos ik bij de VR-bril voor beelden van de zee. Ik kon het koppelen aan een fijne herinnering, want ik dacht aan onze vakantie in Bayron Bay in Australië. Bij gebruik van de bril hoor je geluiden, een meditatiemuziekje en een luchtbel. Daardoor werd ik rustig en waande mezelf even in een andere omgeving dan het ziekenhuis.”

Even wennen

Lotte: “Samen met vijf andere collega’s ben ik getraind in het gebruik van de VR-bril. Vervolgens trainen wij de rest van onze collega’s, zodat iedereen BirthVR kan inzetten. Een VR-bril inzetten tijdens een bevalling is voor iedereen even wennen. Het is immers een innovatie en behoeft wat uitleg naar de bevallende vrouw en haar partner. Maar we zien de positieve effecten van de VR-bril. Vrouwen zijn minder gestrest en gespannen tijdens de bevalling. Kortom: we zijn hier echt heel blij mee”, besluit Lotte.

