Op zoek naar mooie dialectverhalen met ‘Geveul’

DOETINCHEM – De organisatie van de Waeke van het ‘Achterhookse en Liemerse Book’, elk jaar in streektaalmaand maart, is weer op zoek naar mooie streektaalschrijfsels. De mooiste worden namelijk gepubliceerd in Flonkergood, het kadobuukske dat je in de Waeke gratis krijgt bij aankoop van een streek(taal)boek. Het thema komend jaar is Geveul, of Gevuul. Verhalen en gedichten in de Achterhoekse of Liemerse streektaal kunnen tot 31 oktober worden ingestuurd.

Flonkergood is een mooi boekje boordevol streektaalverhalen en –gedichten, geschreven door mensen uit Achterhoek en Liemers in de eigen streektaal. Of je nu veel schrijfervaring hebt of niet, iedereen mag zijn pennenvruchten toesturen. Met het uitbrengen van Flonkergood hoopt de organisatie van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book het schrijven én lezen in streektaal te stimuleren.

Geveul

De komende editie van Flonkergood heeft als thema ‘Geveul’ (Gevuul) meegekregen. Ieder mens heeft Geveul, of gevoelens. Wat raakt je, wekt gevoel van betrokkenheid op of juist afkeer? Misschien is jouw gevoel bij een onderwerp of over ’n persoon in de loop van de tijd veranderd, sterker geworden, of juist niet. Misschien heb je wel heel grappige associaties bij het voelen van een bepaalde plek, stof of structuur? Reik naar je gevoel en raak geïnspireerd!

Insturen

Iedereen die een mooi verhaal of gedicht – natuurlijk in het dialect – heeft geschreven over dit onderwerp, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage in te sturen vóór 31 oktober 2023. De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood 2024. De afgelopen jaren stonden er steeds ruim twintig verhalen in het kadobuukske. Een aantal auteurs wordt uitgenodigd om hun verhaal voor te dragen tijdens de aftrap van ‘Waeke van het Achterhookse en Liemerse book’, komende maart.

Belangrijkste voorwaarden:

De verhalen zijn geschreven in Achterhoekse of Liemerse streektaal;

– Elke deelnemer mag maximaal drie verhalen/gedichten insturen;

– De lengte van een verhaal is maximaal 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels.

Langere teksten worden niet in behandeling genomen;

Bijdragen kunnen tot uiterlijk 31 oktober 2023 als word-document en per e-mail worden gemaild naar: info@ecal.nu.

Het volledige reglement en meer informatie is te vinden op www.ecal.nu/flonkergood

