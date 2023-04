Just That! | Foto: PR

WINTERSWIJK – Op zaterdag 13 mei is het weer zover! Boogie Woogie Cultuurcentrum zet van 13.30 uur tot 16.30 uur haar deuren wagenwijd open aan de Roelvinkstraat. Iedereen die wil weten wat de lesmogelijkheden zijn in het komende cursusjaar of wil weten wat Boogie Woogie allemaal nog meer doet is van harte welkom. Ook nieuwsgierigheid is een goed argument om te komen. De toegang is gratis!

Start Open Huis bij buitenpodium

Bij mooi weer gaat het Open Huis van start bij het buitenpodium. Na de opening zijn de docenten aanwezig in de leslokalen en kan iedereen kennismaken met het totale lesaanbod van Boogie Woogie. Kinderen kunnen meedoen aan een leuke puzzel waarbij de antwoorden om 15.45 uur ingeleverd dienen zijn. Er kan een mooie prijs gewonnen worden, m.a.w. wees er op tijd bij. Het Open Huis wordt om 16.00 uur afgesloten in de concertzaal met een optreden van het CultuurKwartierOrkest (CKO).

Kleine concerten en demonstraties

Tijdens het Open Huis zijn er doorlopend workshops in de concertzaal, o.a. van het StartersSpektakel, muziek met jonge kinderen (4 t/m 7 jaar) en djembé. Kleine groepjes leerlingen maken daarnaast muziek op een verrassende nieuwe locatie in het gebouw.

Op het buitenpodium zijn optredens te zien en te beluisteren van de bands Just that!, Rock Generation en Singer – Songwriter Merel Geerdink. Ook DJ Melvin Dijkema is present.

Informatie

Uiteraard is er tijdens het Open Huis ruimte voor vragen op divers terrein en het inwinnen van informatie over alles wat met de lessen te maken heeft. Daarnaast worden de Winterswijkse muziekverenigingen vertegenwoordigd door de SMW (Samenwerkende Muziekverenigingen Winterswijk). Voor vragen over een lidmaatschap, huur instrument en andere zaken kan men hier terecht. De Winterswijkse Uitdaging (WuH), partner van Boogie Woogie, zal aanwezig zijn om inlichtingen te verstrekken over haar activiteiten.

Boogie Woogie Cultuurcentrum

Boogie Woogie is hét centrum voor cultuureducatie in de regio Winterswijk en biedt onderwijs op het gebied van muziek, dans en theater.

