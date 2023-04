DOETINCHEM – Jaarboek Achterhoek & Liemers, nr. 46, presenteert het thema ‘De wet overtreden als keuze, noodzaak of lot’. Het belooft een schrijnend, eerlijk, rauw en meedogenloos relaas van wetsovertreders die al dan niet bewust handelen. Dit jaarboek biedt een serie artikelen over rovers- en smokkelbendes, bevlogen strijders, boeven en buitenbeentjes die de wet overtreden. Zo lezen we over de handel en wandel van Jan Lubberdink die in 1672 illegaal bomen kapte en zich laatdunkend uitliet over de heer van Borculo. Of over de Vordense oud-generaal Tonnet, die opkwam voor de rechten van een klompenmaker uit Barchem.

De presentatie van het Jaarboek Achterhoek & Liemers, nr. 46 vindt plaats op donderdag 20 april 2023 in De Stadswal te Doetinchem. Het programma begint om 15.00 uur met inloop en om 15.30 uur start het officiële programma. Tijdens het programma zullen lezingen worden gehouden door Ad van Liempt en André van Gessel, twee van de negen auteurs die artikelen hebben geschreven voor het Jaarboek. Ad van Liempt spreekt over de lege cellen van De Kruisberg te Doetinchem en de 71 executies die in zes dagen plaatsvonden. André van Gessel zal vertellen over de vergismoord op een pater jezuïet uit ‘s-Heerenberg.

Na de lezingen wordt het eerste exemplaar van het Jaarboek uitgereikt aan Ad van Liempt door Henk Dijk, voorzitter van de Mr. H.J. Steenbergen-Stichting. Vervolgens is er gelegenheid tot boekverkoop en een drankje in de foyer. De toegang is gratis.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@ecal.nu of 0314-787078. Voor invaliden is er een lift achter De Stadswal aan de Walstraat. Het Jaarboek Achterhoek & Liemers, nr. 46, is na 20 april te koop voor € 24,95 bij diverse verkooppunten, zoals de studiezaal van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem en bij de regionale boekhandel. Het Jaarboek is een uitgave van de Mr. H.J. Steenbergen-Stichting.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl