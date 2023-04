ZUTPHEN – Op woensdag 26 april zal de presentatie plaatsvinden van het nieuwste deel in de serie Telgen van ‘t WALD: Zutphens: klip en kläör. Deze publicatie is samengesteld door Gerrie Willemsen, Gerrit Bril en Lex Schaars en wordt gehouden bij Dagbesteding & Buurtcentrum Het Bornhof te Zutphen. De inloop begint om 13.45 uur en de presentatie start om 14.15 uur.

De sprekers van deze middag zijn de Zutphenezen Gerrie Willemsen, Gerrit Bril, Rob van Druten en dialectoloog Lex Schaars. Femia Siero, directeur van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, zal het welkomstwoord verzorgen.

Deze nieuwe Telge toont aan hoe interessant het Zutphense dialect is, aldus initiatiefnemer Lex Schaars. De geïllustreerde uitgave bevat onder andere een Zutphens woordenboek, verhalen over het leven in Zutphen en dialectverhalen uit de 19e en 20e eeuw. Het woordenboek is gebaseerd op vragenlijsten die gedurende veertig jaar door Zutphense WALD-metwarkers zijn ingevuld.

Zutphens: klip en kläör bevat ook enkele voorbeelden uit het woordenboekdeel, zoals “Zee dee lamzak däör staon lummelen”, wat betekent “Hij staat daar maar te staan alsof hij niets te doen heeft”. Ook wordt de ‘klik’ van de Broederenkerk gebruikt om de tijd aan te duiden.

Het Regionaal Archief Zutphen, het Stedelijk Museum Zutphen, stadshistoricus Jan Kreijenbroek en voormalig archivaris Frans Scholten hebben ook meegewerkt aan de totstandkoming van deze uitgave. Zutphens: klip en kläör zal worden uitgegeven als e-book en kan gratis worden besteld via www.achterhoekseboeken.nl.

De samenstellers hopen dat deze uitgave bijdraagt aan het behoud van het Zutphens dialect. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze middag via info@ecal.nu of 0314-787078. De entrée is vrij en de locatie is Dagbesteding & Buurtcentrum Het Bornhof aan de Hobbemakade 246 in Zutphen.

Meer informatie over het WALD en de reeds uitgebrachte digitale versies zijn te vinden op www.ecal.nu.

