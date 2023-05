Roparun zamelt opnieuw geld in voor kankerpatiënten tijdens doorkomst SKB en Oriolus

WINTERSWIJK – Op zaterdag 27 mei zal de Roparun opnieuw langs het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en Oriolus in Winterswijk komen. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 km, waarbij teams zich inzetten om geld in te zamelen voor mensen die geraakt zijn door kanker. Vorig jaar kwamen alle Roparun-deelnemers, waaronder het team 100% Running Winterswijk, al langs het SKB en Oriolus. Dit zorgde voor een bijzonder kippenvelmoment. De verwachting is dat alle teams tussen 15.00 uur en 00.30 uur langs het ziekenhuis zullen passeren.

Het team 100% Running Winterswijk neemt dit jaar al voor de zevende keer deel aan de Roparun. Dankzij hun inzet hebben het SKB en Oriolus de afgelopen jaren donaties ontvangen voor waardevolle middelen ten behoeve van kankerpatiënten en hun naasten. “Het was erg bijzonder om vorig jaar langs het SKB en Oriolus te rennen, met name over de polikliniek Interne Geneeskunde (Oncologie). Het bezorgde ons echt kippenvel”, aldus Theo Schreurs, hardloper bij team 100% Running Winterswijk. Toen het SKB en Oriolus hoorden dat de Roparun opnieuw door Winterswijk komt, hebben ze direct actie ondernomen. “Het is geweldig dat we dit jaar opnieuw langskomen bij ons eigen SKB en Oriolus”, voegt Theo toe.

Het SKB en Oriolus hebben dankzij de Stichting Roparun al meerdere projecten kunnen realiseren om de strijd tegen kanker draaglijker te maken. “Dankzij het geld dat 100% Running Winterswijk heeft opgehaald tijdens de Roparun, hebben we in voorgaande jaren mooie dingen kunnen aanschaffen. Zo hebben we boezemkussens voor vrouwen met borstkanker en een Qwiek-up kunnen aanschaffen. De Qwiek-up is een projector die beelden op het plafond of de muur projecteert en kan onze patiënten helpen ontspannen en rust creëren, of even hun ziekte doen vergeten”, vertelt Desiree, teammanager bij het SKB. Kirsty, coördinator bij Oriolus, vult aan: “De inrichting van Oriolus hebben we grotendeels aan hen te danken. We zijn erg blij met hun steun.” Zowel het SKB als Oriolus zijn van plan dit jaar opnieuw een aanvraag in te dienen bij de Stichting Roparun.

De route loopt vanaf het SKB via de Morgenzonweg, Meddosestraat, de Wheme, het Willinksplein, het Vrijheidspark en gaat via de Misterweg en Corleseweg weer uit Winterswijk.

