Shura Lipovsky brengt Jiddische muziek in tweede zomeravondconcert van Stichting Gudula Cultureel

LOCHEM – Op vrijdagavond 7 juli om 20.00 uur zal een van de belangrijkste stemmen in de heropleving van de Jiddische muziek, Shura Lipovsky, naar de Gudulakerk in Lochem komen. Als veelgevraagd dichter/componist/vertolker van nieuwe Jiddische liederen en verhalenverteller, verschijnt ze op internationale podia over de hele wereld. Als performer heeft Shura Lipovsky concerten gegeven met uitstekende musici uit Europa en de VS. Ze zong onder andere op het officiële herdenkingsconcert van de opstand in het getto van Warschau met haar Lipovsky / Mlotek / Warschau Trio. Ze was soliste bij het Ensemble Antequera en nam in 1996 de cd “Joden en Christenen” op met interpretaties van het Sefardische repertoire in de Middeleeuwen en met Cantiquas di Santa Maria.

In 2017 was ze de eerste Europese artiest die de ACDiY Award in New York ontving voor haar oeuvre van nieuwe Jiddische liedjes en haar levenslange inzet voor de wederopstanding van de Jiddische cultuur. Als vredesactivist werkte Shura Lipovsky op cultureel en spiritueel gebied samen met moslims en christelijke spirituele leiders, zoals Sheikh Bashir uit Bonn en de voormalige priester en zenmeester Willigis Jäger van Benediktushof in Holzkirchen.

Aan het programma in Lochem werken verder mee blokfluitist en musicoloog Marjolijn van Roon, cellist Maaike Roelofs, accordeonist Bart Lelivelt en violist Bert Vos. Alle musici hebben hun sporen verdiend binnen de vertolking van Jiddische muziek.

Stichting Gudula Cultureel

Alle concerten van Gudula Cultureel vinden plaats in de St.- Gudulakerk, Markt 4 in Lochem en nog steeds heeft deze stichting de charmante eigenschap om voor haar activiteiten een vrije gift te vragen bij de uitgang, waardoor de concerten voor iedereen laagdrempelig zijn. Voor informatie: www.gudula.nu

