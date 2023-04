BERKELLAND – Dinsdag 11 april is het Alzheimer Trefpunt Berkelland weer geopend, het thema van deze bijeenkomst is ‘dementie en voeding’.

Wanneer iemand getroffen wordt door de ziekte dementie kan het eten en drinken een probleem worden. Niet alleen omdat de indeling van de dag, het besef van tijd en het hongergevoel vaak vervaagt, maar ook vanwege problemen met de motoriek of het kunnen onderscheiden van bord, beker en bestek. Voor zowel de persoon met dementie als voor de mantelzorger kan dit voor dagelijkse stress, frustratie en wellicht ook conflicten zorgen. Maar dit hoeft niet. Er zijn met tips en eenvoudige aanpassingen manieren te vinden waardoor eten en drinken minder frustrerend en belastend wordt. Daar gaan we het deze avond over hebben.

We besteden niet alleen aandacht aan het belang van goede voeding en het vasthouden van het dagelijkse ritme daarbij, maar ook en vooral zal er aandacht zijn voor problemen die voedingsgerelateerd zijn, de maaltijdbeleving en simpele aanpassingen die het eten en drinken makkelijker kunnen maken. Denk hierbij aan vingerfood, de aankleding van de tafel en kleurgebruik. De gastsprekers deze avond zijn: Esther van Zuilen, van Dementie en Voeding en Tamara Woesthuis, zij is adviseur eten en drinken.

Het Alzheimer Trefpunt is een avond voor en over mensen met dementie en hun naasten. Het is zowel een ontmoetingsplek voor lotgenoten als een informatieve avond voor mantelzorgers, professionals in de zorg en andere belangstellenden. Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland organiseert elke tweede dinsdag van de maand een Alzheimer Trefpunt in Neede. De toegang is altijd gratis, evenals de koffie of thee. Vooraf aanmelden is niet nodig. Iedereen is altijd welkom, en deze avond dus vooral ook mantelzorgers en naasten die belast zijn met de zorg voor mensen met een vorm van dementie.

Wanneer: dinsdag 11 april 2023

Waar: Activiteitencentrum De Meijer, Hessenweg 2, Neede

Hoe laat: Inloop vanaf 19.00 uur, programma van 19:30 tot 21:00 uur

Meer informatie op: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411.

