Topdirigent voor slagwerkgroep Excelsior

WINTERSWIJK – Niek KleinJan uit Rotterdam is de nieuwe dirigent van de slagwerkgroep van Excelsior. Zondag 29 januari dirigeert hij zijn eerste optreden met de slagwerkers van Excelsior tijdens slagwerkfestival Winterdrums in Theater De Storm.

Percussionist bij professionele orkesten

De 34-jarige KleinJan is geboren in Almelo en begon op 8-jarige leeftijd met trommelen. Tijdens het voortgezet onderwijs deed hij de vooropleiding voor het conservatorium en daarna ging het snel. Hij studeerde cum laude af op het conservatorium, rondde daarna summa cum laude zijn master af en volgde diverse nationale en internationale master classes met bekende slagwerkers. Als slagwerker heeft KleinJan bij vele professionele orkesten gespeeld waaronder het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Phion en de Nationale Opera. Hij reisde de hele wereld over en heeft hierdoor voor wereldberoemde dirigenten gespeeld. De afgelopen jaren heeft Niek diverse masterclasses gegeven, is hij de artistiek leider van diverse groepen geweest en is hij initiatiefnemer van meerdere festivals en projecten.

Als dirigent naar het Wereld Muziek Concours

Niek KleinJan is tevens dirigent bij de slagwerkgroep van de Vriezenveense Harmonie. Deze slagwerkgroep heeft in 2022 meegedaan met het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. De slagwerkgroep behaalde maar liefst 92.62 punten, goed voor goud en slechts vier punten verwijderd van de wereldkampioen. Bovendien kreeg de slagwerkgroep een award voor de beste prestatie met haar marimbasectie. Een topprestatie dus.

Sinds november dirigeert Niek KleinJan ook de slagwerkgroep van Excelsior. Voorzitter Danny Oonk: ”Fantastisch dat we zo’n topdirigent naar Winterswijk hebben kunnen halen. We zijn ontzettend trots”. Niek KleinJan heeft naast Winterdrums al diverse projecten met de slagwerkgroep op de planning staan, waaronder een bezoek aan een internationaal slagwerkfestival en een groots slagwerkconcert.

Niek KleinJan volgt Rutger Jansen op, waarmee de slagwerkgroep terugkijkt op een fantastische en langdurige samenwerking met prachtige hoogtepunten, waaronder het spectaculaire theaterconcert History of Pop en een mooie 1e prijs op het podiumconcours in het Limburgse Heel. De slagwerkgroep dankt Rutger voor de jarenlange fijne samenwerking.

Winterdrums i.s.m. jubilerend Interdrum

Muziekvereniging Excelsior organiseert op zondag 29 januari opnieuw in samenwerking met Drumshop Interdrum het welbekende slagwerkfestival. Tijdens deze editie wordt een bijzondere mijlpaal gevierd, namelijk het 25-jarig bestaan van Drumshop Interdrum. Het slagwerkfestival Winterdrums is door de jaren heen uitgegroeid tot een populair evenement in de regio. Al sinds de eerste editie in 2010 werkt de slagwerkgroep zeer prettig samen met Tonny Kamperman van Drumshop Interdrum. Iedere editie wordt iets unieks en verrassends voor het publiek neergezet. Met optredens die na elkaar plaatsvinden in twee verschillende zalen, wordt het publiek continu vermaakt. Met maar liefst tien deelnemende slagwerkgroepen beloofd het weer een feestelijke en mooie slagwerkmiddag te worden.

Kaartverkoop

Het plezier en de passie voor slagwerk staat bij Winterdrums voorop en dat laten de deelnemers dan ook graag horen. Voor iedere slagwerkliefhebber in de regio is deze middag dan ook een absolute must. De deuren van Theater de Storm zijn op zondag 29 januari vanaf 11.30 uur geopend. Het programma duurt van 12.00 uur tot ongeveer 17:00 uur en de optredens vinden afwisselend plaats in de theater- en feestzaal. De bar is de gehele middag doorlopend geopend. Kaarten à € 5,00 per stuk zijn vooraf beschikbaar via de website van Theater de Storm of op de dag zelf aan de kassa. Meer informatie over Winterdrums is te vinden op de Facebook pagina of website van Excelsior Winterswijk.

