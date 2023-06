VPRO Tegenlicht Meet Up “Rechten voor de natuur” in de Koppelkerk te Bredevoort

BREDEVOORT – Op welk punt heeft de mens zichzelf “buiten de natuur” geplaatst? Met welke gevolgen? Wat betekent dit nu en voor de toekomst? En wat kunnen of moeten we rechtzetten? Hoewel we in onze taal natuur beheren, bestuderen en proberen natuurlijke processen na te bootsen, is het de vraag of we het werkelijk begrijpen. Als “denkend diersoort” maken we deel uit van de natuur en haar wetten, dus wat is onze echte relatie en hoe kunnen we die definiëren? Is het niet tijd voor zelfreflectie?

Anne van Voorst (predikant van de protestantse gemeente Dinxperlo) | Foto: PR Elly von Jessen (dierenbeschermer) | Foto: PR Aycha Kleingeld (adviseur Gelders Klimaatplan) | Foto: PR

De mens aan de top

We spreken over “onze planeet” en “onze ecosystemen”. Maar waarom? OP ONS? Op dit moment herdefiniëren we op verschillende gebieden onze relatie met de natuur. We zijn afhankelijk van biodiversiteit voor onze voedselbronnen. Onze huidige voedselproductie is afhankelijk van een gezonde, onverstoorde bodem. Vanwege het klimaat heroverwegen we ons gedrag en handelen. We streven naar regeneratie en willen iets teruggeven aan moeder aarde.

De behoefte aan rechten voor de natuur

De basis van deze Meet Up is de VPRO Tegenlicht documentaire “Stem voor de natuur”. Stel je voor: … wat als de natuur rechten zou krijgen? Het recht om te blijven bestaan als natuurlijk biotoop, vrij van door de mens veroorzaakte schade? … wat als de natuur stemrecht zou krijgen in besluitvormingsprocessen over lokale of regionale ontwikkeling? … wat als het recht van de natuur gelijkwaardig zou zijn aan de rechten van de mens? Dit zijn slechts enkele vragen die gesteld kunnen worden. Er zijn ook al praktische voorbeelden waarbij rivieren of dieren het recht hebben gekregen om gehoord te worden.

In gesprek met…

Tijdens de Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk te Bredevoort gaan we deze avond onderzoeken of de natuur en/of wij er beter van worden wanneer de natuur een stem en rechten krijgt. Op het podium verwelkomen we Anne van Voorst (predikant van de protestantse gemeente Dinxperlo), Elly von Jessen (dierenbeschermer) en Aycha Kleingeld (adviseur Gelders Klimaatplan).

Maak kennis met Bredevoort

Tijdens de VPRO Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk gaan we gezamenlijk in gesprek over ontwikkelingen in het algemeen en in onze directe omgeving. Niet alleen de drie gasten zullen aan het woord komen, ook bezoekers worden uitgenodigd om hun kennis en ervaringen te delen. Jan Wijbrans zal de avond modereren.

De avond begint op vrijdag 7 juli 2023 om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Een vrijwillige donatie aan de organisatie wordt op prijs gesteld. Meld u aan via www.koppelkerk.nl