WINTERSWIJK – Op zaterdag 24 juni staat de markt van Winterswijk in het teken van een energieke traditie: de Winterswijkse Popprijs voor jong poptalent. Vanaf 21.00 uur geven de deelnemende muzikanten een spetterend concert, waarbij het publiek hopelijk in groten getale op afkomt. Een deskundige jury beoordeelt hun verrichtingen en bepaalt uiteindelijk wie de winnaar wordt van de popprijs 2023, een stimulans voor verdere ontwikkeling op het gebied van popmuziek. Het evenement is een initiatief van de gemeente Winterswijk en is inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen.

De organisatie van de popprijs is in handen van de Stichting Ondernemen met Cultuur en Boogie Woogie – instituut voor kunst en cultuur. Winterswijk kan bogen op een rijke traditie als popdorp en de popprijs is in het leven geroepen om de lokale popmuziek te stimuleren en oude tijden te doen herleven. In 2018 pleitte gemeenteraadslid Ubel Zuiderveld voor het instellen van een prijs voor het Winterswijks poptalent van het jaar.

Bands, singer-songwriters, hiphopartiesten en rappers kunnen zich tot en met dinsdag 16 mei aanmelden voor deelname aan de popprijs door een audio-opname in te sturen via WeTransfer naar workshops@boogiewoogie.nl. Na 16 mei wordt er een selectie gemaakt aan de hand van de toegestuurde geluidsbestanden. Maximaal zes acts kunnen voor de eindronde op de markt worden geprogrammeerd. Deelname is gratis en staat open voor jonge muzikanten uit Winterswijk tot en met 21 jaar!

De Winterswijkse Popprijs is een unieke kans voor jong muzikaal talent om zich te laten zien en horen voor een groot publiek.