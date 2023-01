Southern-rock met the Bōssels in Rockcafé Taste

GROENLO – Kort voordat alle ellende met de horecasluitingen door Covid aanving, stonden de heren nog in een uitverkocht Taste in Groenlo. De geweldige band rond Rick Manuel. ( ja, inderdaad, broer van). Een vette southernboogiebluesbende uit het Oosten des land.

Toen gitarist/zanger Rick Manuel in het voorjaar 2016 gebeld werd of hij wilde komen spelen op Mañana Mañana was zijn eerste reactie: “ik heb helemaal geen band”. Het antwoord was heel simpel: “dan richt d’r moar één op”. En daar sta je dan, als Rick Manuel Trio in de programmering van Mañana Mañana … zonder band. Dat was het begin van the Bōssels!

The Bōssels bestaat naast Rick Manuel op zang en gitaar, inmiddels al vanaf het begin uit Tonnie Elferink op drums, op bas Bert ‘Qbus’ van Dijk en daar is kort geleden Rick Kuiper als extra gitarist aan toegevoegd.

De band speelt covers van o.a. Lynyrd Skynyrd, the Allman Brothers, Rory Gallagher, Blackberry Smoke en the Outlaws met hier en daar een eigen draai, gewoon spelen wat leuk is … op z’n Bössels dus.

Datum: zaterdag 21 januari 2023

Aanvang: 21:30 uur

Open: 20:00 uur

Tickets op: https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets

