LICHTENVOORDE – Op zondag 16 april organiseert WTC Keitrappers haar jaarlijkse toertocht voor wegfietsers. Na vorig jaar de “Oostelijke Rivierentocht” gaat de route dit jaar weer eens richting onze zuiderburen. Voor deelname aan deze toertochten hoeft U geen lid te zijn van een vereniging of de NTFU. Deelname is na inschrijving voor iedereen mogelijk.

Bij de Brünerheidetocht heeft U keuze uit 2 afstanden. Voor de minder geoefende deelnemer of fietsers met nog niet veel kilometers in de benen is er de 85 km. De meer geoefende/ ervaren deelnemers kunnen zich uitleven op de 110 km route.

De Brünerheide tocht is een zeer geliefde route met mooie klimmetjes en hoofdzakelijk in glooiend landschap.

Deze grensoverschrijdende tocht gaat door het fraaie en afwisselende Achterhoekse coulissen landschap en heuvels van de Duitse grensstreek tot aan Hamminkeln.

Gezien de tijd van het jaar en de keuze uit 2 afstanden een prima seizoen start. Vanuit de aanvoerwegen naar Lichtenvoorde wordt de route naar Startplaats Zwembad Meekenesch aangegeven. Let op! Door bouwwerkzaamheden is Twenteroute/N18 ter hoogte van Lichtenvoorde afgesloten.

Volg de omleidingsborden.

* Deelname aan deze tocht is mogelijk via dag inschrijving bij de Start of beter, via voorinschrijving via de link: Fietssport – BouwXpert Brünerheidetocht Race, zondag 16 april 2023

* Startplaats Zwembad Meekenesch Kerkhoflaan 5 Lichtenvoorde.

Starten tussen 8.30 uur en 9.30 uur

* Voorinschrijving bevorderd de doorstroming.

* De routes zijn uitsluitend te fietsen via GPX.

Vanaf vrijdag 14 april 2023 18. 00 uur zijn de routes te downloaden via;

Fietssport – BouwXpert Brünerheidetocht Race, zondag 16 april 2023

Direct aan het Start/Finish terrein is ruime parkeergelegenheid aanwezig. Onderweg is een verzorgingspost met dames en heren toiletten, technisch service punt, EHBO en gratis catering.

Na afloop en kan men bij de finish locatie napraten onder het genot van een hapje en drankje.

Tevens bestaat hier de mogelijkheid om je fiets af te spuiten.

