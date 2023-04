LICHTENVOORDE – Op woensdagmiddag 3 mei verricht wethouder Bart Porskamp de aftrap van een groot wandelvoetbaltoernooi op het hoofdveld van SV Longa’30. Met 16 teams één van de grootste toernooien sinds het wandelvoetbal aan populariteit wint, aldus Frans Ebbers. Als initiatiefnemer van het wandelvoetbal in Lichtenvoorde kijkt hij uit naar het toernooi: “voetbal is voor alle deelnemers nog steeds een leuk spelletje. Maar zo’n toernooi gaat vooral over elkaar ontmoeten, gezelligheid en gezond bewegen.”

In steeds meer gemeenten neemt de belangstelling voor het wandelvoetbal toe, ook in Oost Gelre. “Wij spelen in Lichtenvoorde sinds eind 2018 onder de vlag van de KBO”, vertelt Ebbers. “Met zo’n 25 leden hebben we een stevig fundament onder het wandelvoetbal gelegd. Elke woensdagochtend staan er altijd wel een stuk of 18 spelers op het veld. We spelen onder elkaar, maar ook regelmatig tegen andere teams, zoals recent tegen DVC Didam en Heracles Almelo. Leuk én vooral gezellig.”

Het spelletje blijft leuk

Een wandelvoetbalteam bestaat uit 6 spelers, de goals zijn kleiner en er is geen echte keeper. Wandelvoetbal kent haar eigen spelregels. “Rennen mag niet, de bal mag niet boven heuphoogte en lichamelijk contact is niet toegestaan. Daarmee voorkom je blessures, gezond bewegen staat voorop. Maar het spelletje wordt er niet anders van. Je moet nog steeds goed positie kiezen, de bal strak in de voet spelen. En scoren of iemand door de benen spelen blijft een leuke uitdaging”.

Plezier in plaats van bekers

Het wandelvoetbaltoernooi onderscheidt zich in meerdere opzichten. Zo zijn er geen bekers te winnen. “Meedoen is belangrijker dan winnen”, benadrukt Frans Ebbers: “We hebben bewust geen finales of een prijsuitreiking. We spelen omdat we het leuk vinden. Natuurlijk doe je je best om je wedstrijdje te winnen, dit zit in elke sporter. Maar we gunnen elkaar vooral het plezier van een leuk potje voetbal. Iedereen is aan het eind van de middag winnaar.”

Wandelvoetbal voor iedereen

Maar liefst 16 teams, met zo’n 160 wandelvoetballers, verheugen zich op het toernooi. “Uit de reacties die we krijgen merken we dat de teams er zin in hebben. Het is een hele organisatie, gelukkig krijgen we ondersteuning van de gemeente, de beweegmakelaar Oost Gelre en de KBO Lichtenvoorde. Daar zijn we heel blij mee.”

Woensdag 3 mei beginnen de wedstrijden op het Longaterrein om 13.00 uur. Een mooie gelegenheid voor iedereen om eens te kijken wat wandelvoetbal inhoudt, “en wie weet het als een mooie manier ziet om gezond te bewegen en de gezelligheid te ervaren.”

Deelnemende teams: (aantal komt met 2 teams)

AD `69

Arnhemse Boys

De Treffer Lichtenvoorde

DVC Didam

FC Dinxperlo

Torenstad Go Walking Football

Lingewaard

SC Doesburg

SC Varsseveld

Sprinkhanen

Sv Westendorp

vv Doetinchem

Winterswijk

