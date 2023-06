Janne Friederike Meyer klopt wereldtop op Outdoor Gelderland

VRAGENDER – Outdoor Gelderland is nog maar halverwege, maar gaat nu al als een groot succes de boeken in. ’s Werelds beste ruiters trakteren het publiek in Vragender op spannende wedstrijden. Zo won Janne Friederike Meyer uit het Duitse Hamburg de 1.50m Stoeterij Sterrehof Prijs op vrijdagavond en de insider weet, zij kan een stukje paardrijden. Ze staat niet voor niets als nummer 61 op de wereldranking. In 2010 droeg ze bij aan teamgoud op het WK in Kentucky.

Door: Wendy Scholten

Het gekke is alleen, zelf zag Janne Friederike Meyer zich niet als favoriet voor de zege. “Sowieso niet toen ik op de deelnemerslijst zag wie er allemaal op Outdoor Gelderland rijden. Ik dacht: Dit gaat een pittig weekend worden. Zulke goede ruiters. Ik heb wel mijn allerbeste paard Messi van ’t Ruytershof mee, maar voor de lagere rubrieken. Hij komt terug van een lichte blessure. Voor de hogere proeven heb ik twee achtjarige paarden mee en dan Cornela, tien jaar oud en vanavond winnares.”

De 1.50m proef was een behoorlijke opgave. Van de 48 ruiters drongen er maar zeven door tot de barrage en dat waren niet de minste. Janne Friederike Meyer nam het onder meer op tegen oud-olympisch kampioenen Jeroen Dubbeldam op de beloftevolle hengst Investment (vierde prijs) en Rodrigo Pessoa met Eclat du Cerisier (zevende prijs), maar ook tegen Christian Ahlmann (vijfde met Mandato van de Neerheide), winnaar van teammedailles op EK’s, WK’s en Olympische Spelen.

Heel knap tweede werd Henk Frederiks uit het Drentse Wapserveen met Impian D (Bubalu VDL), voor de ‘Neder-Ier’ Conor Drain op Imagine (Cassini Gold).

“Ik ben super trots op mijn merrie”, vertelt Janne Friederike Meyer als ze Cornela (Cornet Obolensky x Caretino) op stal gezet heeft en tot in de puntjes verzorgd. “We hebben haar zelf gefokt uit onze beste foklijn. Haar vierjarige halfbroer Esmeraldo werd kampioen van de Holsteiner hengstenkeuring en liep een heel goede verrichtingstest. Cornela heeft zelf ook nog een veulen gebracht en daarna nog twee via embryotransplantatie. Haar carrière kwam dus wat later op gang. Dit is het eerste seizoen dat ze dikke proeven loopt en dat doet ze goed. Zondag start ik haar voor het eerst in een 3-sterren Grote Prijs op 1.55m niveau.”

De kans is nu al groot dat we Janne Frederike Meyer volgend jaar terugzien in Vragender. “Johannes Ehning vertelde me dat dit een geweldig concours was en hij heeft in alles gelijk. Het deelnemersveld is veel sterker dan verwacht, het publiek is geweldig, alles is fantastisch voor elkaar voor de ruiters en paarden en de parcoursbouw is voortreffelijk. Ik ben blij dat ik hier ben. Mijn toppaard Messi is hier dan nog in opbouw, maar ik droom natuurlijk om volgend jaar deel te nemen aan de Olympische Spelen.”

De overige winnaars op vrijdag waren: Mel Thijssen (NED) met Chic Fou de la Bastide (1.45m Juweliers Aalbers Prijs), Jordy Van Massenhove (BEL) op Kimmel SCF (1.40m Bordbusters Prijs) en Maxime van Andel op Mercurius (landelijke finale 1.20m Stoeterij Sterrehof Trofee).

De avond werd afgesloten met een hilarische rodeo race, powered by Woodies Eten & Drinken. Er waren veertien duo’s. De een zat op een rodeostier, terwijl de ander punten verzamelde in een springparcours. Viel je van de stier, dan stopte ook de tijd van de springruiter. Megan Laseur pakte de meeste punten terwijl Bart van der Maat de volle anderhalve minuut rodeo volhield. De originaliteitsprijs ging naar vader Jan en zoon Frank Schuttert.

Zaterdag programma

Zaterdag 17 juni wordt een interessante dag met onder ander de CSI1* Grote Prijs op 1.35m hoogte) en de CSI3* Medium Tour finale op 1.45m niveau. Voor de dressuurliefhebbers wordt het genieten tijdens het Anemone Horsetrucks Dressuurgala dat om 19.30 uur van start gaat. Meer info: www.outdoorgelderland.nl

