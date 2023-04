MARIENVELDE – Het beachvolleybalseizoen gaat weer van start. In Mariënvelde wordt dit seizoen afgetrapt met de 26ste editie van MarvoBeach, georganiseerd door volleybalvereniging Marvo ’76. Dit evenement staat bekend als het grootste beachevenement van de regio en trekt jaarlijks vele deelnemers en toeschouwers.

Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 juli wordt het terrein aan de Waalderweg 7 in Mariënvelde omgetoverd tot een ware ‘beach-sahara’, waar vijf beachvolleybalvelden zijn opgesteld. Daarnaast wordt de omgeving van de BMV omgetoverd tot een gezellig strandpaviljoen, waar deelnemers en toeschouwers kunnen genieten van een hapje, drankje, BBQ en springkussen voor de jeugd.

Het weekend begint op vrijdagavond 14 juli met het bedrijventoernooi, waar bedrijventeams strijden om de eer. Na afloop van het toernooi is er een beachparty met cocktails. Op zaterdagochtend 15 juli spelen fanatieke dames- en herenteams het 2 tegen 2 toernooi, terwijl de jeugd in competitievorm speelt. In de middag is het tijd voor de prestatiegerichte BeachCup, waar competitiespelers in teams van drie personen strijden om de titel.

Op zondag 16 juli staat het recreatieve beachvolleybal centraal, waarbij vrienden- en familieteams het tegen elkaar opnemen. In de ochtend spelen heren- en damesteams 3 tegen 3 en in de middag wordt er in teams van vier gemixt gespeeld. Het evenement wordt afgesloten met een gezellige BBQ.

Teams kunnen zich tot maandag 26 juni inschrijven via de website van volleybalvereniging Marvo ’76. Voor meer informatie over het evenement en inschrijving kun je terecht op de website, Facebook of Instagram van MarvoBeach.

