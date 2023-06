Zonnige jeugdwedstrijd aan de vijver van de Hartreize

GROENLO – Woensdagavond 14 juni werd de tweede jeugdwedstrijd gevist aan de vijver van de Hartreize. Het werd weer een geweldige happening, waar de jeugd met raad en daad ter zijde werden gestaan door de vrijwilligers van de Groenlose Hengelsport Vereniging. Geweldig om te zien dat veel ouders, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes even een kijkje komt nemen. Maar door de begeleiding van de vrijwilligers van de Groenlose Hengelsport Vereniging leren de kinderen ook veel.

De wedstrijd

Om 18.00 uur verzamelden de eerste kinderen zich, terwijl de vrijwilligers het parcours gereed maakten voor de wedstrijd. Klokslag 18.15 uur kon er geloot worden en konden de kinderen naar hun gelote visplek. Er waren zoveel mogelijk plekken in de schaduw gecreëerd, maar door de grote deelname moest toch een enkeling in de zon zitten. Maar de GHV-pet die de kinderen die de eerste viswedstrijd niet hadden mee gevist kregen uitgereikt zorgde voor bescherming tegen de zon.

Halfweg de wedstrijd vond de eerste telronde plaats. Dit werd na het eindsignaal nog een keer herhaald en kon de balans worden opgemaakt. In totaal werden er maar liefst 314 vissen gevangen. Een mooi aantal voor deze warme avond.

Prijsuitreiking

Nu de balans was opgemaakt konden de prijzen worden uitgereikt. De Groenlose Hengelsport Vereniging had weer gezorgd voor mooie prijzen. Voorzitter Erik Mentink reikte de prijzen uit en vertelde dat hij heel blij was met het mooie aantal deelnemers. De winnaar was Lucas ten Holder en hij wist maar liefst 50 vissen te vangen. Lucas mocht als eerste een prijs uitkiezen. Alle kinderen dingen weer mee voor mooie prijzen voor de grote verloting die na afloop van de laatste wedstrijd op woensdag 12 juli plaats vindt.

Elke kind dat een wedstrijd mee doet krijgt een lootje met zijn of haar naam erop. Heb je twee wedstrijden mee gevist, dan heb je twee lootjes in de bak zitten. Vis je alle vier wedstrijden mee dan heb je vier lootjes in de bak zitten. Ook was er voor de deelnemers weer een lekker zakje chips en wat te drinken. Dit viel goed in de smaak.

Verplaatsing wedstrijd van 28 Juni

De 3e wedstrijd die gepland stond voor woensdag 28 juni is door omstandigheden verplaats naar woensdag 5 juli. Dan wordt er wederom bij de vijver van de Hartreize gevist.

Uitslag 14 Juni

Lucas ten Holder 50 vissen Dyon Meekes 38 vissen Melle Huurneman 33 vissen Jaylinn Helmers 32 vissen Wout Koster 24 vissen Wesley Wagendorp 24 vissen Ömer Thurhan 20 vissen Twan Koster 17 vissen Bryan Meekes 15 vissen Tygo Janssen 12 vissen Lise Meekes 11 vissen Mees Westhoff 10 vissen Bjorn Snoek 10 vissen Tycho Geelink 9 vissen Mick te Morsche 9 vissen

Belangrijk: kinderen die de gratis jeugdactie nog niet hebben dienen deze nog even te downloaden via www.visseningroenlo.nl Leuke viswedstrijd: Ouder / Jeugdkoppel zondag 9 juli zie voor meer info de website.

