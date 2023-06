Daling van WW-uitkeringen in de Achterhoek blijft voortzetten

ACHTERHOEK – In de Achterhoek is er positief nieuws te melden over de ontwikkelingen van WW-uitkeringen. Volgens recente gegevens van het UWV is het aantal WW-uitkeringen in deze regio verder afgenomen. Eind mei 2023 werden er in totaal 1.992 WW-uitkeringen verstrekt, wat een daling betekent van 62 uitkeringen ten opzichte van de voorgaande maand en 170 uitkeringen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Deze nieuwe cijfers tonen aan dat het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met 3,0% is afgenomen ten opzichte van een maand geleden. Vergeleken met een jaar geleden is er zelfs een indrukwekkende daling van 7,9%. Dit betekent dat steeds minder mensen in deze regio afhankelijk zijn van een WW-uitkering om rond te komen.

Er is ook goed nieuws te melden over de arbeidsmarkt in Gelderland, want het aantal WW-uitkeringen blijft gestaag dalen. In mei is het aantal WW-uitkeringen in deze provincie met 3% afgenomen tot 15.840. Deze daling is opmerkelijk, zeker als we terugdenken aan het jaar 2020, toen het aantal WW-uitkeringen tijdens de coronacrisis bijna twee keer zo hoog was. Een recent onderzoek van het UWV onder 4.500 werkgevers laat zien dat zij met succes vacatures verspreiden via populaire socialemediaplatforms, waaronder Facebook, LinkedIn en Instagram. Daarnaast benaderen werkgevers kandidaten vaak rechtstreeks via deze digitale kanalen. Het UWV en zijn partners spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van werkgevers om personeel te vinden, met behulp van diverse digitale middelen.

Eind mei 2023 verstrekte het UWV nog 15.840 WW-uitkeringen in Gelderland. Dit betekent een daling van 3,0% ten opzichte van de voorgaande maand en een indrukwekkende afname van 6,0% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Hoewel de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen in 2023 nogal grillig verloopt zonder een duidelijke dalende trend sinds december 2022, is het belangrijk op te merken dat het huidige aantal WW-uitkeringen al zeer laag is. Dit wordt duidelijk wanneer we het huidige aantal vergelijken met de aantallen tijdens de coronacrisis in 2020 en de nasleep van de financiële crisis in 2016.

Als we de afgelopen jaren in beschouwing nemen, wordt het opvallend dat het huidige aantal WW-uitkeringen in Gelderland aanzienlijk lager is. In maart 2016 bereikte het aantal WW-uitkeringen een piek van 56.559, wat ruim drieënhalf keer zo hoog was als het huidige aantal. Vervolgens zette er een gestage en langdurige daling in als gevolg van een herstellende arbeidsmarkt. In december 2019 telde Gelderland nog 23.918 WW-uitkeringen, wat zelfs anderhalf keer het huidige aantal was. Door de coronacrisis nam het aantal WW-uitkeringen in 2020 toe. In juli van dat jaar bereikte het aantal een hoogtepunt met 30.822 uitkeringen, bijna het dubbele van het huidige aantal. Hoewel de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen in 2023 grillig is, blijft het aantal aanzienlijk lager dan vóór de coronacrisis.

