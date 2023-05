Toeristische sector Achterhoek positief over start seizoen

ACHTERHOEK – Uit de voorjaarspeiling van Achterhoek Toerisme onder campings, hotels en bungalowparken in de Achterhoek blijkt dat de sector tevreden is over de start van het seizoen. Ook zijn de vooruitzichten voor Hemelvaart, Pinksteren en het zomerseizoen positief.

Tevreden over start seizoen

Zeven op de tien ondervraagde bedrijven is tevreden over de eerste vier maanden van het jaar of het (kampeer)seizoen tot nu toe. Hotels zijn het meest tevreden. De van hotel naar hotel arrangementen lopen erg goed. De bungalowbedrijven zijn het meest verdeeld over het eerste deel van 2023. Van de campings is twee derde tevreden of zeer tevreden is over het kampeerseizoen tot nu toe. Met name de periode rondom Pasen was voor de kampeersector goed. De meivakantie viel voor sommige campings wat tegen ivm het regenachtige en koude weer in april/mei.

Veel boekingen voor Hemelvaart en Pinksteren

Bijna alle ondervraagde bedrijven verwachten tijdens Hemelvaart en Pinksteren even veel of meer gasten dan vorig jaar. Een aantal campings geeft aan tijdens deze weekenden al volledig volgeboekt te zijn. Voor de zomerperiode zijn de bedrijven nog wat terughoudender, ongeveer een vijfde verwacht meer gasten dan vorige zomer, maar eveneens een vijfde verwacht komende zomer juist minder gasten dan in de zomer van 2022. Ook kan een deel van de bedrijven op dit moment nog geen inschattingen doen. De consument wacht steeds vaker de weersvoorspellingen af en boekt meer last-minute. “Ik denk dat we kunnen concluderen dat we dit toeristisch seizoen goed zijn begonnen. De vooruitzichten voor de rest van het seizoen zijn positief en dat is volledig in lijn met de cijfers over de afgelopen jaren”, aldus Manuel Hezeman, Directeur Achterhoek Toerisme.

Voorjaarscampagne

Hezeman: “De uitkomsten van de peiling sluiten ook aan bij de positieve resultaten die we met een voorjaarscampagne in zowel Nederland als Duitsland behaalden. Dit zien we vooral terug in de toename van het websitebezoek en de downloads van de Achterhoek Routes app”. De voorjaarscampagne bestond uit printmedia, een online campagne, buitenreclame en persreizen door bekende media als Bijzonderplekje.nl, NRZ en Barts Boekje. Ook is er ingezet op de Vlaamse markt met een persbezoek en uitgebreid artikel in Pasar magazine.

Peiling

Twee keer per jaar laat Achterhoek Toerisme een korte peiling onder het toeristische bedrijfsleven uitvoeren om een globaal beeld te krijgen van de ontwikkeling in de sector. Voor deze voorjaarspeiling is een selectie van campings, hotels en bungalowbedrijven benaderd. De voorjaarspeiling liep van 4 t/m 10 mei.

