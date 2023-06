Samenwerking tegen ondermijnende criminaliteit in de Week tegen Ondermijning

BRONCKHORST – Afgelopen week stonden gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland samen met elf partners extra stil bij ondermijnende criminaliteit. Het doel was om inwoners en ondernemers bewust te maken van de risico’s en hen te leren hoe ze signalen kunnen herkennen en melden. Hiermee wilden ze als overheid laten zien dat ze deze signalen serieus nemen.

De overheid kan ondermijnende criminaliteit niet alleen bestrijden. Meldingen van burgers zijn erg belangrijk, maar uit onderzoek blijkt dat inwoners niet altijd melden wanneer ze signalen van ondermijning opmerken. Daarom lag tijdens deze week de nadruk op de mogelijkheid van anoniem melden. Dit benadrukte dat de overheid actief optreedt tegen ondermijnende criminaliteit. Als onderdeel van de actieweek vonden op 253 locaties integrale controles plaats, waarbij onder andere de politie, gemeenten, Nederlandse Arbeidsinspectie, UWV en NVWA betrokken waren. Er werden ook 220 garageboxen bezocht, waarbij 40 illegale wapens werden gevonden.

Op 21 juni 2023 vonden grootschalige verkeers- en milieutransportcontroles plaats op zeven locaties in het politiedistrict Noord- en Oost-Gelderland. Een van deze controles vond plaats in Groenlo onder de naam ‘District op Slot’. Bij 50% van de gecontroleerde milieutransporten werden overtredingen geconstateerd, zoals overbelading, technische gebreken aan vrachtwagens en transport van afval zonder de benodigde documenten. Bij drie transporten waren de gebreken zo ernstig dat ze niet verder mochten rijden. Bovendien werd er in een voertuig in Apeldoorn 12 kilo designerdrugs gevonden en in beslag genomen. Daarnaast inde de Belastingdienst bijna € 60.000 aan onbetaalde rekeningen en werden er 230 overtredingen van de Wegenverkeerswet vastgesteld.

Er werd ook aandacht besteed aan drugscriminaliteit. De politie verrichtte 14 arrestaties en nam op verschillende locaties drugs in beslag met een straatwaarde van € 562.572,-. Naar aanleiding van bevindingen van de partners werd een coffeeshop in Zutphen per direct gesloten. Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem dat alleen succesvol kan worden aangepakt door gezamenlijk optreden van alle betrokken instanties. De samenwerkende partners zijn zeer tevreden over de resultaten van deze themaweek.

Tijdens de integrale controles werden overtredingen of andere signalen van criminaliteit direct gemeld aan de betrokken overheidsinstanties, zodat er snel actie kon worden ondernomen. De acties waren zowel preventief als repressief en richtten zich niet alleen op drugsgerelateerde criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook op illegale bewoning, illegale prostitutie, arbeidsomstandigheden, huisvesting van arbeidsmigranten en verkeersovertredingen. Er werden onder andere garageboxen geopend en controles uitgevoerd bij kappers, horecagelegenheden en bedrijventerreinen. Er was ook aandacht voor het Digitaal Opkopersregister, waarin bedrijven die tweedehands goederen opkopen verplicht zijn om registraties bij te houden om heling te voorkomen.

Er vonden ook preventieve acties plaats, zoals drugscontainers waar bezoekers uitleg kregen over de herkenning en gevaren van ondermijning op het gebied van cocaïnehandel, hennepteelt en synthetische drugs.

De samenwerkende diensten maakten tijdens de week gebruik van elkaars expertise en stimuleerden de uitwisseling van ideeën. De actieweek leidt tot een aantal vervolgonderzoeken. Informatie die is verkregen tijdens de controles wordt komende tijd gecontroleerd door betrokken instanties. Als daar aanleiding voor is, volgen hieruit nog handhavingsacties, zoals bestuurlijke rapportages (rapportages op basis waarvan een burgemeester gepaste bestuurlijke maatregelen kan nemen), fiscale vorderingen en berekeningen over verzwegen inkomen.