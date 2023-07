B&W keurt principeverzoek goed voor bouw van twee woningen in Groenlo

GROENLO – Het College van Burgemeester en Wethouders van Oost Gelre heeft besloten om in beginsel medewerking te verlenen aan het ontwikkelen van twee woningen op het perceel van café en speeltuin Grolzicht, gelegen aan de Oude Winterswijkseweg 35 in Groenlo. Het verzoek van de café-eigenaren om op de locatie van de speeltuin woningen te bouwen, werd al in 2021 ingediend en toen afgewezen. Het is nu opnieuw overwogen vanwege veranderende woningbehoeften en toekomstplannen van het familiebedrijf.

Café Grolzicht, dat zijn oorsprong vindt in de jaren ’30 van de vorige eeuw, is al die tijd in handen geweest van dezelfde familie. Hoewel het familiebedrijf momenteel nog actief is, wordt er nagedacht over de toekomst en de opvolging. Het plan is om het terrein en de speeltoestellen van de speeltuin opnieuw te bekijken en efficiënter in te delen om ruimte te maken voor twee woningen voor de eigen familie. Het café zelf zal behouden blijven, en een deel van de speeltuin zal ook intact blijven.

Het College benadrukt een aantal argumenten die pleiten voor het verlenen van medewerking. Ten eerste is de locatie stedenbouwkundig goedgekeurd, waarbij de gewenste opzet ervoor zorgt dat de woningen terugliggend komen te liggen, waardoor Café Grolzicht prominenter aanwezig blijft. Ten tweede past het plan binnen de regionale woondeal, waarbij een verdeling van 1/3 sociale huur, 1/3 betaalbare koopwoningen (minder dan €350.000) en 1/3 vrije sector woningen (meer dan €350.000) is afgesproken. Deze twee woningen vallen binnen de vrije sector en zullen op eigen grond voor de eigen familie worden gebouwd, waardoor er een nauwe band blijft met de buurt en het familiebedrijf.

Na het principebesluit van het College kan het plan verder worden uitgewerkt en kunnen de benodigde onderzoeken worden uitgevoerd, gevolgd door het opstellen van het bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing. De invoering van de Omgevingswet kan de procedure enigszins beïnvloeden en er heeft al een buurtdialoog plaatsgevonden met direct omwonenden.

