Muziekseizoen van Rockcafe Taste weer van start.

GROENLO – 3 september start het muziekseizoen van Taste weer. Er is weer een geweldig programma voor dit aankomend seizoen 2023-2024 opgetuigd en ook de Kudo en theateravonden zullen weer ingevuld worden met verrassende artiesten en spetterende bands. Tevens beginnen de pubquizen weer, echter, deze avonden in het najaar zitten al helemaal vol. Er zullen 32 teams, verdeeld over 4 donderdagen en dat 3 maanden lang, spelen voor een leuke prijs twv 125 euro. In het nieuwe jaar wordt bekeken of de woensdagavonden ook teams geplaatst kunnen worden, afhankelijk van de belangstelling.

Het muziekcafé opent het muziekseizoen wederom met een mastodont binnen de blues-rockscene. Niemand minder dan Sean Webster en zijn band staan zondag vroeg in de avond op het Groenlose podium. Na vorig jaar september een uitverkochte kroeg en een waanzinnig optreden, werden direct weer afspraken gemaakt. Veel mensen kennen Sean inmiddels ook van het SBS 6 programma The Talent Scouts, waar hij in de finale staat. Als je even op Youtube op Sean Webster en Rolling in the Deep zoekt, weet je waarom je hierbij moet zijn.

De show was uitverkocht, echter door omstandigheden van Sean in verband met zijn tv opnamen, moest de aanvang van het optreden verzet worden naar 19:30 uur en kwamen er 11 kaarten terug van mensen die van over ver moesten komen. Ten tijde van het plaatsen van dit artikel zijn er nog 6 kaarten. Kaarten op www.rockcafetaste.nl (ga naar Taste live en agenda) Hier vindt u ook het volledige programma van Rockcafe taste.

De Engelsman Sean Webster is gezegend met een karakteristieke rauwe stem; ergens tussen Joe Bonamassa en Joe Cocker. Als gitarist legt hij veel gevoel in zijn spel en bezit hij de gave om prima songs te schrijven. De perfectie combinatie toch?

Sean heeft op zijn tours vele landen aangedaan, van Europa tot en met de States. Hij verscheen op nationale televisie in Austin, Texas, deed live sessies op BBC radio 2 en gaf verscheidene interviews op regionale radio- en televisie shows.

Een internationale muzikant met een flinke reputatie. Een geweldige gitarist die zich vooral heeft laten inspireren door Albert King, Mark Knopfler, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton en Albert Colins. De combinatie van fijn gitaarspel en een diepe, gruizige stem kleuren zijn band.

Wanneer: 3 september

Open: 15:00 uur

Aanvang 19:30 uur

