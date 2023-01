Bijna 400 kinderopvanglocaties in Gelderland laten kinderen winterse buitenavonturen beleven

GELDERLAND – IVN Natuureducatie en Humankind kinderopvang en -ontwikkeling willen met de tweede landelijke editie van de campagne ‘Hartje Winter’ zorgen dat buiten spelen ook in de winter wordt ervaren als vanzelfsprekend. Veel kinderen zouden meer buiten spelen, als zij daar vriendjes treffen en als er activiteiten georganiseerd worden die passen bij hun leeftijd. Met een reeks sprankelende winterse activiteiten gaan bijna 400 kinderopvanglocaties in Gelderland vanaf maandag 9 januari meedoen met de tweede landelijke editie.

Buiten spelen in het groen is leerzaam, goed voor de motoriek, gezondheid en concentratie. Desondanks is buiten spelen sterk op zijn retour. Een op de zes kinderen speelt überhaupt nooit buiten (onderzoek Kantar Public in opdracht van Jantje Beton) en in de koude wintermaanden is het mediagedrag zoals de toenemende schermtijd een reden om niet naar buiten te gaan. Twee op de vijf kinderen spelen minder dan een uur per dag buiten.

IVN en Humankind slaan wederom de handen ineen

IVN Natuureducatie en Humankind hebben om die reden de handen ineengeslagen en het buitenspeelprogramma ‘Hartje Winter’ ontwikkeld. Dit programma, boordevol winterse activiteiten en buitenspel, is vorig jaar gelanceerd en wordt wederom gratis aan alle kinderdagverblijven en bso’s in Nederland en daarbuiten aangeboden. Dit zodat alle kinderen in de opvang hiervan kunnen profiteren.

Het buitenspeelprogramma ‘Hartje Winter’ loopt van maandag 9 tot en met vrijdag 27 januari 2023.