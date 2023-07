Zo kun je veilig en voordelig in jouw huis wonen

Wanneer je een eigen huis hebt, wil je je hier natuurlijk op je gemak voelen. Daarbij speelt veiligheid een grote rol, maar natuurlijk ook dat je in het achterhoofd weet dat je hier en daar het een en ander kan besparen. Een aantal manieren die je kunnen helpen om voordelig en veilig te kunnen wonen in jouw eigen stulpje, zetten we hieronder voor je op een rij.

Voorkom dat je te veel betaalt voor je vaste uitgaven

De eerste tip is om jouw vaste lasten eens te checken en te achterhalen of je hierop kunt besparen. Denk bijvoorbeeld aan je inboedelverzekering, je internetabonnement en je energiecontract. Het is altijd mooi meegenomen dat je op dit soort contracten kunt besparen. Zo kun je bijvoorbeeld regelmatig vergelijken of er andere goedkopere contracten aangeboden worden, en desnoods kun je vervolgens overstappen. Je kunt bijvoorbeeld regelmatig gasprijzen vergelijken en kijken of er goedkopere tarieven worden aangeboden.

Besparen op uitgaven

Ook de boodschappen zijn een vaste uitgave. Wanneer je voordelig wil wonen, speelt dit ook een grote rol. Neem bijvoorbeeld alleen de producten mee die op je boodschappenlijstje staan, en probeer zo veel mogelijk producten te kopen in de aanbieding. Dat laatste geldt ook voor andere aankopen, bijvoorbeeld bij kleding of elektronische apparaten.

Besparen op gas en energie

We benoemden net al even kort de gasprijzen. Naast dat je deze regelmatig kunt vergelijken om te checken of er een goedkopere optie voor jou tussen zit, is het ook goed om aandacht te besteden aan het gas- en energieverbruik. Maak bijvoorbeeld gebruik van zuinige apparaten en zorg ervoor dat je niet te lang gaat douchen.

Veiligheid staat voorop met de juiste verzekeringen

Naast voordelig wil je natuurlijk ook veilig wonen in jouw huis. De eerste stap naar veiligheid is het afsluiten van de juiste verzekeringen. De meest bekende woonverzekeringen zijn de inboedelverzekering en de opstalverzekering. Het is verstandig om deze verzekeringen af te sluiten, zodat eventuele schade in of rondom het huis wel gedekt wordt. Een inboedelverzekering vergelijken is in dit geval ook aan te raden, om te kijken wat voor jou voordelig én passend is.

Denk ook aan veiligheid in en rondom het huis

Het afsluiten van de juiste woonverzekeringen is al een prettig idee. Daarnaast is het ook belangrijk dat je het daadwerkelijk veilig maakt in en rondom het huis. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van de juiste hoeveelheid rookmelders. Ook is het belangrijk dat de deuren en ramen goed afgesloten kunnen worden. Zorg er ook voor dat je waardevolle spullen een onopvallend plekje geeft.