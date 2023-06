Crashmuseum AVOG – Geschiedenis van de Luchtoorlog 1940-1945 in de Achterhoek

LIEVELDE – Het AVOG’s crash museum biedt bezoekers de mogelijkheid om via een film en een permanente tentoonstelling een indruk te krijgen van de geschiedenis van de Luchtoorlog 1940-1945 boven Nederland, met name boven de Achterhoek. Deze unieke tentoonstelling werpt ook licht op de gevolgen van de luchtoorlog voor zowel de vliegeniers als de bevolking.

Het museum, dat voor het eerst werd geopend in mei 1981 na tien jaar onderzoek en voorbereiding, heeft als doel een eerbetoon te zijn aan de geallieerde vliegeniers die hun leven hebben opgeofferd voor onze vrijheid. Daarnaast geeft de permanente tentoonstelling inzicht in de technische aspecten van de Luchtoorlog 1940-1945.

De luchtmachten van Engeland, Amerika en Duitsland brachten verschillende typen vliegtuigen in de strijd. Het crash museum toont onderdelen van neergestorte vliegtuigen uit de Achterhoek, waaronder vliegtuigmotoren, propellers, landingsgestellen, stukken vleugels, zuurstoftanks en cockpit-instrumenten. Ook zijn er objecten te zien die aan boord waren tijdens het neerstorten, zoals vlieguitrusting, navigatiemateriaal, boordwapens, vliegtuigmunitie en radio-installaties.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland ongeveer 6500 vliegtuigen neergestort, waarvan zo’n 400 in de Achterhoek terechtkwamen. Ongeveer 90% van de tentoongestelde items is sinds 1972 opgegraven door het museum, terwijl de rest afkomstig is uit particuliere collecties.

Veel crashlocaties van vliegtuigen die opstegen in Engeland en Duitsland zijn nog steeds niet bekend, en de bemanningsleden worden vaak nog als vermist beschouwd. Naast het helpen inkorten van deze vermistenlijsten, heeft AVOG als doel een stuk geschiedenis van de Achterhoek te bewaren voor toekomstige generaties.

Het crash museum vertoont ook continu de film “De Luchtoorlog herleeft” als introductie op de tentoonstelling. Deze eigen productie biedt een overzicht van de Luchtoorlog 1940-1945 boven Europa en specifiek boven de Achterhoek.

Het museum is geopend op elke eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur, en op afspraak op andere dagen. In juli en augustus is het museum elke zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Parkeren is gratis voor zowel personenauto’s als touringcars, en het museum is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Het AVOG’s crash museum is gevestigd aan de Europaweg 34 in Lievelde. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 0544.461480 of raadpleeg de website: https://www.crashmuseum.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl. of stel hier je vraag voor aan de redactie: