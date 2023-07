Eerste gratis openlucht bioscoop trekt vele bezoekers ondanks weersomstandigheden

LICHTENVOORDE – Op zaterdag 29 juli vond voor het eerst een gratis openluchtbioscoop plaats in het Wentholtpark in Lichtenvoorde. Meer dan 400 bezoekers genoten van de vertoning van vier films op een groot LED videoscherm. Het evenement bood de mogelijkheid voor bezoekers om op eigen meegenomen kleedjes te ontspannen en te genieten van een picknickmand in deze groene omgeving.

De filmvertoningen begonnen om 11.00 uur met een kinderfilm voor de jongsten, gevolgd door twee familiefilms en een avondfilm. Ondanks weersomstandigheden, zoals onweer, werd de film die om 16.00 uur gepland stond, verplaatst naar 19.00 uur. Dit bracht echter geen demper op het enthousiasme van de vele bezoekers.

Rutger Addink, de organisator vanuit het Lichtenvoordse bedrijf Addink Media Groep, blikt terug op een geslaagde eerste editie. “Deze eerste editie was een succes, gezien ons doel om een gratis uitje te bieden, juist ook voor mensen die niet op vakantie kunnen,” benadrukte hij. De vele positieve reacties hebben ertoe geleid dat de organisatie overweegt om volgend jaar opnieuw een openluchtbioscoop te organiseren. Een bezoeker gaf aan dat zij en haar gezin niet op vakantie konden gaan, maar dat dit evenement een geweldige, gezellige en kosteloze activiteit was. Rutger voegt eraan toe: “Iedereen was welkom!”

Naast de filmvertoningen was er ook gelegenheid voor kinderen om te spelen in het park, en de dierenweide was zoals gebruikelijk geopend. Ouders vermaakten zich prima op picknickkleedjes met hun zelf meegenomen hapjes en drankjes.

Het succes van deze gratis openlucht bioscoop doet vermoeden dat het een jaarlijks terugkerend evenement zal worden. Voor volgend jaar wordt mogelijk samengewerkt met Went-Event, een nieuw initiatief van de Stichting Wentholtpark Lichtenvoorde om meer sociale en culturele activiteiten in het park te organiseren.