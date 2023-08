Expositie werken van Johan en Jan Waamelink in Stadsboerderij Grolle

GROENLO – Vanaf 1 augustus tot 1 oktober 2023 presenteert Stadsboerderij Grolle een tentoonstelling van schilderijen gemaakt door de Groenlose huis-/kunstschilders Johan Waamelink (1896-1983) en Jan Waamelink (1925-2013). De werken zijn na respectievelijk 40 en 10 jaar opnieuw te zien in Grolle.

Het fenomeen waarbij huisschilders tevens actief waren als kunstschilder kwam in het verleden vaker voor, zoals in verschillende Achterhoekse steden. Het recente bewustzijn dat Groenlo deel uitmaakt van dit historisch fenomeen is te danken aan onderzoek.

Hoewel een selecte groep wist van de artistieke bezigheden van de Waamelinks, was het onduidelijk hoe omvangrijk hun collectie was. Peter Rutgers, een amateurhistoricus uit Eibergen en verwant aan de Waamelinks, ondernam in 2021 een zoektocht en wist 52 kunstwerken te lokaliseren, waarvan 25 nu tentoongesteld worden in de Stadsboerderij.

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het complete oeuvre van de Waamelinks is er een themanummer ‘Grols Verleden’ beschikbaar, samengesteld door Peter Rutgers in samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Groenlo. Dit themanummer, bestaande uit 116 pagina’s, is te koop in de Stadsboerderij voor € 8,50.

Praktische Informatie:

Adres: Museum Stadsboerderij Grolle, Notenboomstraat 15, 7141 AB Groenlo

Openingsuren: Maandag t/m zaterdag, 12:00 – 16:30 uur

Kosten: Rondleiding stadsboerderij, expositie en koffie/thee: €4,50 (volwassenen), €2,50 (kinderen tot 12 jaar) Alleen toegang tot expositie: €2,50 (volwassenen), gratis (kinderen tot 12 jaar)

Parkeren: In het centrum van Groenlo bij parkeerterrein Wheme (volg aanwijzingen voor de Stadsboerderij).

Mensen die niet in staat zijn naar Groenlo te reizen maar het themanummer wensen te ontvangen, kunnen € 13,50 overmaken naar het opgegeven rekeningnummer, waarna het tijdschrift wordt opgestuurd.

