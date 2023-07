Jaarcongres Vereniging Sport en Gemeenten vindt plaats in Groenlo en Doetinchem

GROENLO – Het jaarcongres van de Vereniging Sport en Gemeenten, dat in samenwerking met Achterhoek in Beweging wordt georganiseerd, zal plaatsvinden op 20 en 21 september. Het congres zal worden gehouden in de Groenlo en Doetinchem. In Groenlo op Marveld Recreatie. Achterhoek in Beweging is een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten, Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Tijdens het jaarcongres kunnen bezoekers een kijkje nemen in de dynamiek van deze gemeenten en hun gezamenlijke inspanningen op het gebied van sport en beweging. Deelnemers kunnen zich verdiepen in enkele sportieve hoogtepunten van de Achterhoek en de actuele maatschappelijke uitdagingen worden eveneens besproken. Het congres wordt voorgezeten door Marijn de Vries en er zullen toonaangevende sprekers en bijzondere gasten aanwezig zijn, waaronder de Achterhoeker, Guus Hiddink.

Het centrale thema van het congres is “Scholder an scholder”, wat regionale samenwerking en lokale uitvoering symboliseert. Deelnemers kunnen genieten van de passie voor sport, de regionale tradities, de gastvrijheid en de unieke manier van samenwerken in de Achterhoek. Men wordt aangemoedigd om zich te laten verrassen door de aanpak en de resultaten van de integrale manier van regionale samenwerking op het gebied van sport, bewegen en preventie. Een persoonlijke uitnodiging voor het congres kan worden bekeken via de volgende video link .

Het wordt sterk aanbevolen om tijdig in te schrijven voor dit bijzondere evenement. Voor directe inschrijving kunt u hier klikken .

Dit evenement wordt georganiseerd door de Vereniging Sport en Gemeenten , in samenwerking met Achterhoek in Beweging.

