GROENLO – In de Grolse gracht zijn de afgelopen dagen tientallen dode en verzwakte karpers aangetroffen. Het vermoeden is ontstaan dat er sprake is van een karperziekte. Om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen en om de zieke en verzwakte vissen niet onnodig te belasten, heeft het bestuur van de GHV (Groenlose Hengelsport Vereniging) in overleg besloten om een tijdelijk visverbod op karper in te stellen.

Het visverbod heeft betrekking op de gehele gracht en is maandag 10 april ingegaan en duurt minimaal tot en met maandag 24 april. Dit is nodig om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt naar andere wateren in de omgeving. Enkele dagen voor 24 april wordt bepaald of het visverbod op karper wordt opgeheven of verlengd. De Groenlose hengelsport vereniging zal hierover een bericht plaatsen op hun Facebookpagina en website.

Het bestuur begrijpt dat het visverbod voor sommige mensen een teleurstelling kan zijn, maar de gezondheid van de vissen staat voorop. Het is belangrijk dat we ons als hengelsportvereniging inzetten voor de gezondheid van de visstand in de Groenlose gracht en omliggende wateren.

Voor vragen over het visverbod op karper of de karperziekte kunt u contact opnemen met de Groenlose hengelsportvereniging via de website

