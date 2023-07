Koninklijke onderscheiding voor Ronny Papen uit Lievelde

EEFSELE/LIEVELDE – Op zaterdagochtend, 1 juli 2023, vond er een bijzondere gebeurtenis plaats in Eefsele/Lievelde. Burgemeester Annette Bronsvoort reikte tijdens de opening van de kermis in Eefsele een Koninklijke onderscheiding uit aan Ronny Papen, een gewaardeerde inwoner. Ronny Papen (52) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, een erkenning voor zijn toewijding en inzet als vrijwilliger.

De heer Papen ontving de onderscheiding vanwege zijn indrukwekkende 25 jaar aan vrijwilligerswerk voor de Feestvereniging Eefsele. Van 2005 tot 2014 vervulde hij de rol van secretaris en tot dit voorjaar was hij zelfs voorzitter van de vereniging. Als voorzitter was hij het aanspreekpunt voor de gemeente Oost Gelre en stond hij op de bres voor de belangen van het buurtschap Eefsele. Zijn constructieve bijdrage aan overleggen met de gemeente, met name met betrekking tot kermissen in kleine kernen, werd zeer gewaardeerd.

Naast zijn betrokkenheid bij de Feestvereniging Eefsele, is Ronny Papen ook actief betrokken bij verschillende andere aspecten van het dorpsleven. Hij staat altijd klaar om te helpen bij praktische zaken rondom activiteiten in Eefsele en zet zich vrijwillig in als acoliet voor de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. Daarnaast heeft hij veel vrijwilligerswerk verricht op basisschool de Ni-je Veste, waar hij een positieve invloed had op het schoolleven van vele kinderen.

Met het ontvangen van de Koninklijke onderscheiding markeert Ronny Papen het einde van zijn bestuurswerk voor de Feestvereniging Eefsele. Zijn inzet en toewijding gedurende al die jaren hebben een blijvende impact gehad op de gemeenschap. Zijn positieve bijdrage zal gemist worden, maar zijn inspirerende voorbeeld zal anderen aansporen om zich ook in te zetten voor de samenleving.