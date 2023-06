Marije Hermsen exposeert in bibliotheek

LICHTENVOORDE – Van 2 t/m 30 juni worden de ramen van de cursusruimte in de Bibliotheek Lichtenvoorde gevuld door de Lichtenvoordse kunstenares Marije Hermsen. Haar schilderwerken zijn tijdens openingstijden in de bibliotheek te bekijken, maar ook van buiten zichtbaar vanaf ‘De Leest’.

Marije Hermsen

De 33-jarige Marije is al sinds haar jeugd creatief bezig. “Ik was vaak aan het schilderen, boetseren of knutselen. Tijdens mijn eerste opleiding (tot beeldend vaktherapeut) was het een groot onderdeel van de studie om je te verdiepen in verschillende materialen en technieken. Hier heb ik veel geleerd en heb ik mijn eigen stijl verder doorontwikkeld”, aldus de kunstenares.

Fluid art

Meestal werkt Marije met acrylverf op doek en maakt ze abstracte werken of juist realistische schilderijen met een twist. Maar het laatste jaar heeft ze een nieuwe techniek ontdekt die onder de ‘fluid art’ stroming valt, namelijk ‘Alcohol inkt op yupo papier’. Marije verduidelijkt: “Dit is een vloei techniek waar je geconcentreerde inkt laat vloeien door pure alcohol toe te voegen”.

Kenmerkend voor haar werken is dat ze altijd een glimmend accent toevoegt door goud of koper inkt te verwerken. “Dit geeft altijd een interessant en gelaagd kunstwerk, vooral als het zonlicht op het schilderij valt”, besluit ze haar enthousiaste uitleg.

