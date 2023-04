GROENLO – In september 2022 werd in Groenlo de allereerste Nightwalk Oost Gelre gehouden, georganiseerd door de Lionsclub Groenlo-Slingelanden. Het evenement trok ruim 1.000 enthousiaste wandelaars die een unieke route begonnen door gebouwen en bedrijventerreinen aan de Grolse in Groenlo. De nightwalk bleek een groot succes en bracht maar liefst 10.250 euro op.

Al het ingezamelde geld is integraal gedoneerd aan SMOOG (Stichting Muziek Onderwijs Oost Gelre), een initiatief van acht muziekverenigingen in Oost Gelre. Het doel van SMOOG is om muzikaal talent bij kinderen te ontdekken en te ontwikkelen en de liefde voor muziek te bevorderen. De stichting is van plan om naast individuele lessen ook muzieklessen op scholen te verzorgen. Om deze inspanningen te ondersteunen doneerde de Lionsclub Groenlo-Slingelanden instrumenten aan SMOOG die officieel werden overhandigd tijdens SMOOG’s Got Talent event in de Mattelier in Groenlo. Na de presentaties door jonge musici overhandigde Lionsclublid Koen Knufing het eerste instrument aan docent Bas Konings en de rest van de instrumenten werden verdeeld onder de jonge musici die ze met veel enthousiasme en applaus bespeelden.

De Lionsclub Groenlo-Slingelanden organiseert op vrijdag 22 september 2023 de tweede Nightwalk Oost Gelre. Het evenement vindt plaats in Lichtenvoorde, met de start- en finishlijn bij State of Art aan de Nieuwe Maat. Verschillende bedrijven hebben al toegezegd deel te nemen aan het evenement. De inschrijving opent dit voorjaar, met tickets die te koop zijn.

