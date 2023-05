GROENLO – Oost Gelre is klaar voor de verwachte Duitse toeristenstroom met het nieuwe Duitstalige toeristische magazine dat op 10 mei gepresenteerd werd door wethouder Arjen Schutten.

Wethouder Arjen Schutten overhandigde het eerste exemplaar aan Ted Geerdinck, eigenaar van boerderijcamping & jammakerij Groot Antink in Groenlo. “We hebben dit voorjaar al veel Duitse gasten mogen verwelkomen op onze camping en met Pinksteren verwachten we er ook weer veel. Fijn om ze dan met een Duitstalig magazine te kunnen verwelkomen”, aldus Ted Geerdinck.

Toeristisch coördinator Meike Prollius vertelt: “Volgens de peilingen van het NBTC mag Nederland dit jaar zo’n 6,4 miljoen Duitse bezoekers verwachten, het grootste aantal ooit. Tegelijkertijd gaan een recordaantal Nederlanders in eigen land op vakantie. Duitsers en ook Nederlanders hebben door de coronaperiode Nederland (her)ontdekt en kiezen er nu met de inflatie weer voor om dicht bij huis vakantie te vieren, daar profiteren we natuurlijk ook in de Achterhoek van. Nederland is voor Duitsers een geliefde vakantiebestemming, daar moeten we vanuit de toeristische sector op inspelen door o.a. Duitstalige informatie beschikbaar te hebben”.

Het Duitse magazine is niet veel anders dan het Nederlandstalige magazine dat op 2 maart gepresenteerd werd tijdens de toeristische Kennis-en Netwerkdag in Vragender. Het staat voordevol tips over wat je beslist gezien moet hebben tijdens je verblijf in Lichtenvoorde, Groenlo en de kleine kernen. Maar in het magazine vind je ook mooie verhalen over de Grolsch geschiedenis van Groenlo, het mysterieuze Vragenderveen, het kleurrijke en indrukwekkende bloemencorso en exclusieve interviews met Prins Frederik Hendrik en de kabouters die inmiddels overal in de gemeente hun intrek hebben genomen, te herkennen aan de kleurrijke kleine deurtjes in bomen en muurtjes.

Het magazine is gratis verkrijgbaar bij de VVV in Lichtenvoorde en Groenlo en zal de komende weken verspreid worden naar de toeristische ondernemers in de gemeente.



Overhandiging van het magazine door wethouder Arjen Schutten aan Ted Geerdinck van Groot Antink. | Foto: PR

