Over De Top Festival lanceert proef met inzamelen van plastic bekers

LICHTENVOORDE – Hoeveel festivalbezoekers zullen uit eigen beweging hun plastic bekertjes deponeren in speciale afvalbakken? Deze vraag zal beantwoord worden tijdens een samenwerking tussen het Over De Top Festival, de horeca en de gemeente Oost Gelre in een nieuwe pilot. En deze pilot vindt al plaats tijdens het aankomende pinksterweekend. Vanaf 1 januari 2024 worden organisatoren namelijk verantwoordelijk gesteld voor het inzamelen van plastic bekers en voedselverpakkingen. De gemeente Oost Gelre wil zich als evenementengemeente voorbereiden op de Europese richtlijn voor ‘Single-Use Plastic’.

De richtlijn maakt onderscheid tussen open en gesloten evenementen of festivals.

Voor open festivals of evenementen, die vrij toegankelijk zijn zoals carnaval, Koningsdag, kermissen en braderieën, geldt vanaf 1 juli de verplichting om wegwerpbekers en -bestek waar plastic in zit terug te nemen. Elke standhouder die eten of drinken aanbiedt, is verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. Bezoekers betalen statiegeld voor wegwerpbekers en -bakjes waarin plastic wordt gebruikt. Daarnaast wordt het mogelijk om zelf een beker of verpakking van huis mee te nemen.

Voor gesloten festivals of evenementen, die plaatsvinden op een afgesloten terrein met toegangscontrole, zoals het Over De Top Festival, moeten de organisatoren vanaf 1 januari 2024 zorgen voor het inzamelen van plastic bekers en voedselverpakkingen. Alles wat plastic bevat, moet worden teruggenomen voor hergebruik of recycling.

Speciale inleverpunten zullen worden ingesteld om het inzamelen te faciliteren. Het Over De Top Festival zal fungeren als proeflocatie om te wennen aan de verschillende inzamelmethoden. De gemeente heeft speciale containers laten ontwerpen, die op verschillende plaatsen op het terrein worden geplaatst. Bezoekers kunnen hun plastic bekers in deze containers deponeren via een regenpijp. De containers (zie foto) zijn duidelijk herkenbaar en het is niet de bedoeling dat ander afval erin wordt gegooid.

Wethouder Arjen Schutten zegt hierover: “Ik ben benieuwd of iedereen de containers ook daadwerkelijk zal gebruiken. Het zou geweldig zijn als deze actie bijdraagt aan meer bewustzijn en minder zwerfafval. Met deze pilot doen we ervaring op, zodat we evenementenorganisatoren kunnen ondersteunen bij het naleven van de regels.”

Ook de organisatie van de kermis in Lievelde, een open evenement, heeft interesse getoond om deel te nemen aan de pilot. De resultaten van de proef worden medio juni verwacht.

