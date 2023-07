Stichting Wandel en Beleef Groenlo introduceert unieke Achterhoekse Eigenwijze Triatlon

GROENLO – De Stichting Wandel en Beleef Groenlo, bekend van diverse wandelevenementen in Oost Gelre, zal op 9 september 2023 een unieke triatlon organiseren. Deze bijzondere triatlon, genaamd de Achterhoekse Eigenwijze Triatlon, onderscheidt zich door een focus op gezelligheid en het beleven van de Achterhoekse omgeving. Hoewel vergelijkbare evenementen elders al plaatsvinden, zal dit de eerste Slow Triatlon zijn die in de Achterhoek wordt georganiseerd.

Wat maakt deze triatlon zo uniek en eigenwijs?

In tegenstelling tot reguliere triatlons ligt de nadruk hier niet op het neerzetten van een snelle tijd. Er is geen wedstrijdelement, geen prijsuitreiking en er zal geen tijdwaarneming zijn, noch controle op afgelegde afstanden. Iedere deelnemer mag op zijn of haar eigen tempo meedoen, of het nu wandelend, hardlopend, fietsend op een stadsfiets, mountainbike of zelfs op een oude fiets is. Snellere deelnemers hebben zelfs extra tijd om te genieten tijdens de pauzes.

Voor wie is de Achterhoekse Eigenwijze Triatlon?

Dit evenement is bedoeld voor iedereen die kan zwemmen, fietsen en wandelen, en is toegankelijk voor deelnemers vanaf 18 jaar (vanaf 15 jaar onder begeleiding van een volwassene). Het is een gezellige dag die samen met vrienden, buren, familie of als teamuitje met sportmaten of collega’s kan worden beleefd. “Noteer 9 september in de agenda en neem je zwemspullen mee”, luidt de uitnodiging van de organisatie.

Stress op de wisselplekken is verleden tijd bij de Achterhoekse Eigenwijze Triatlon. In plaats daarvan wordt er juist extra tijd gecreëerd voor de typische Achterhoekse gezelligheid. Deelnemers kunnen genieten van entertainment en authentieke Achterhoekse versnaperingen.

De traditionele triatlon bestaat uit zwemmen, fietsen en hardlopen, waarbij de deelnemers zo snel mogelijk alle disciplines volbrengen. Bij de Achterhoekse Eigenwijze Triatlon draait het juist niet om het snel afleggen van de triatlon, maar om optimaal te genieten. Deelnemers hebben de keuze tussen de reguliere afstanden van een 1/8 (500 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km wandelen) of een ¼ triatlon (1 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km wandelen), of een combinatie hiervan. De hele dag staat in het teken van genieten en het evenement sluit pas om 17.00 uur.

Tijdens de wissel- en pauzeplek worden authentieke Achterhoekse versnaperingen aangeboden, terwijl deelnemers onderweg volop kunnen genieten van het betoverende Achterhoekse landschap. Gezelligheid, bewegen en genieten staan centraal bij deze unieke triatlon.

Na afloop van het evenement ontvangt elke deelnemer een goodiebag met enkele leuke en smakelijke herinneringen aan de Achterhoek. Kortom, een triatlon op geheel eigen wijze!

De Achterhoekse Eigenwijze Triatlon start vanaf Marveld Recreatie, gelegen aan Elshofweg 6, 7141DH Groenlo. De start is zaterdag 9 september om 08:30 uur.

Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u terecht op de website achterhoekseeigenwijzetriatlon.nl.