Wandeltocht ter ere van Vocales’ 55-Jarig Jubileum

GROENLO – Lea Voerman en Margreet Beernink zijn in de voorbereidende fase van een wandelevenement ter viering van het 55-jarige jubileum van het koor Vocales. De opbrengsten zullen bijdragen aan de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie en het vernieuwen van instrumenten.

De wandelroutes vinden plaats in de omgeving van Besselinkschans in Lievelde. Er zijn drie lussen uitgestippeld, zodat deelnemers hun gewenste afstand kunnen bepalen. De totale lengte van alle lussen samen bedraagt 20 kilometer. Start- en inschrijfpunt is bij de kantine van de MACL aan de Eikendijk 9 in Lievelde. Deelnemers kunnen zich hier tussen 09.00 en 11.00 uur aanmelden. Deelnamekosten bedragen 4 euro, te voldoen contant of via QR-code.

Vocales, een bekend koor in Groenlo met ongeveer 40 leden, is actief in diverse muzikale activiteiten. Momenteel is het koor op zoek naar een vaste dirigent. Ze repeteren wekelijks op donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in de Calixtusbasiliek. Het repertoire is gevarieerd, variërend van liedjes uit de jaren zestig tot moderne popnummers. Het koor heeft ook een eigen combo ter begeleiding.

Het wandelevenement is gepland op zondag 24 september.

